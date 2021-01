Záchranári v Číne vytiahli po dvoch týždňoch 11 uviaznutých baníkov

Ako prvého vyslobodili v nedeľu baníka, ktorý sa nachádzal v inej časti bane než skupina jeho desiatich kolegov, ktorým sa v uplynulých dňoch podarilo skontaktovať so záchranármi a dostávali zásoby jedla a liekov. Na záberoch televízie CCTV vidieť, že muž bol veľmi zoslabnutý, nedokázal stáť na vlastných nohách a sotva reagoval. Záchranári ho zabalili do deky a oči mu prekryli čiernou látkou, aby ich tak chránili pred denným svetlom. Po vyslobodení ho previezli do nemocnice.V priebehu nasledovných hodín vyslobodili záchranári postupne z inej časti bane aj ďalších desiatich baníkov, s ktorými boli v uplynulých dňoch v kontakte.

Zdroj: SITA/Luan Qincheng/Xinhua via AP

Záchranári pritom ešte v piatok tvrdili, že vyslobodenie týchto baníkov by im mohlo trvať ďalšie dva týždne. Ich postup však urýchlil objav tzv. dutín, na ktoré narazili pri odstraňovaní sutín. Jeden z desiatich vyslobodených baníkov bol očividne zranený, viacerí ďalší však s pomocou záchranárov a s prekrytými očami dokázali chodiť. Všetkých následne previezli do nemocnice. Boli v dobrom zdravotnom stave, pričom od soboty už dostávali normálne jedlo, zatiaľ čo niekoľko predošlých dní im záchranári podávali tekutú stravu a lieky. Čínske štátne médiá ešte vo štvrtok informovali, že jeden z uviaznutých baníkov medzičasom podľahol zraneniam hlavy spôsobeným výbuchom. O zvyšných desiatich sa zatiaľ nič nevie.

K výbuchu v bani na zlato v meste Čchi-sia vo východočínskej provincii Šan-tung došlo 10. januára. Dovedna 22 baníkov po explózii uviazlo približne 600 metrov pod zemským povrchom. V bani v čase nehody prebiehali stavebné práce. Polícia po výbuchu zadržala dvoch vedúcich pracovníkov, ktorí o nehode informovali úrady až po vyše 24 hodinách. Príčina explózie nie je známa. Bezpečnosť čínskych baní sa výrazne zlepšila po tom, ako úrady pred približne 15 rokmi zreformovali celé ťažobné odvetvie. Dovtedy pri nehodách v tamojších baniach dochádzalo k približne 5000 smrteľným úrazom ročne, pripomína agentúra AP. Čínske bane však stále patria k najnebezpečnejším na svete, pričom vlani v dôsledku nešťastí v ich prišlo podľa miestnych úradov o život 573 ľudí.