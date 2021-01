KORONAVÍRUS Nemecko možno opäť uzavrie hranice s okolitými krajinami

BERLÍN - Nemecko by mohlo opäť uzavrieť hranice s okolitými krajinami, pokiaľ neprijmú opatrenia, ktoré výrazne obmedzia šírenie nového koronavírusu. Povedal to vo štvrtok Helge Braun, šéf úradu nemeckej kancelárky Angela Merkelovej, píše denník The Guardian.

Braun pre nemeckú televíziu ARD uviedol, že je dôležité dostať šírenie vírusu pod kontrolu, aby sme sa mohli chrániť pred novými, nákazlivejšími variantmi. "Nebezpečenstvo vzniká vtedy, keď počet infikovaných v krajine stúpa a zmutovaným vírusom sa nakazí väčšina ľudí. Potom už šírenie vírusu nebude možné kontrolovať," konštatoval. Prísnejšie pravidlá pri vstupe do Nemecka sú podľa Brauna preto nevyhnutné. "Keďže si to ale nikto neželá, je dôležité, aby sme teraz konali spoločne," dodal.

Sprísnenie protipandemických opatrení obhajovala vo štvrtok aj samotná Merkelová. Podľa nej začínajú pomaly zaberať, stále sú však "desivo vysoké" denné počty úmrtí. Podľa nej to nie sú "iba čísla, sú to ľudia, ktorí zomreli v osamelosti, sú to osudy, sú to rodiny, ktoré za nimi smútia". "Naše úsilie je v nebezpečenstve a toto nebezpečenstvo je dnes zreteľnejšie ako na začiatku roka – je ním mutácia vírusu, ktorá bola zistená predovšetkým vo Veľkej Británii a v Írsku, ale aj v Holandsku, v Dánsku i v ďalších krajinách. Tento zmutovaný vírus bol zistený aj u nás, ale nie je dominantný - v každom prípade doteraz tomu tak nie je -, napriek tomu musíme nebezpečenstvo, ktoré tento zmutovaný vírus predstavuje, brať veľmi vážne," povedala Merkelová.

Nemecká kancelárka a premiéri 16 spolkových krajín sa v utorok dohodli na predĺžení čiastočného lockdownu najmenej do 14. februára a na zavedení povinného nosenia respirátorov triedy FFP2 v obchodoch a verejnej doprave. Nemeckí zamestnávatelia budú musieť takisto umožniť ľudom pracovať z domu všade tam, kde to bude možné. Občania majú tiež zákaz stretávať sa s viac ako jednou osobou mimo vlastnej domácnosti.