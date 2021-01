Trump zanechal Bidenovi v oválnej pracovni veľkorysý list: Nový prezident najskôr zavolá Trudeauovi

WASHINGTON - Nový americký prezident Joe Biden dorazil v stredu - po zložení prísahy pred washingtonským Kapitolom - do Bieleho domu. Spolu s prvou dámou Jill Bidenovou vstúpil popoludní miestneho času do prezidentského sídla po prvý raz už ako šéf exekutívy Spojených štátov.

Po skrátenej jazde s prezidentskou eskortou ulicami Washingtonu, ktoré boli v dôsledku opatrení súvisiacich s bezpečnosťou i pandémiou koronavírusu takmer prázdne, prešiel prezidentský pár posledné metre k hlavnému vstupu do Bieleho domu pešo, píše agentúra DPA. "Je to pocit, akoby som išiel domov," povedal Biden reportérovi televízie NBC News.

Krátko na to do Bieleho domu prišla aj viceprezidentka Kamala Harrisová, prvá žena na tomto poste v USA, uviedla agentúra AFP. Očakáva sa, že Biden začne hneď pracovať. Pripravenú má už sériu výkonných nariadení týkajúcich sa klímy, imigrácie i ďalších otázok, pripomína agentúra AP. Záverečný ceremoniálny príchod do Bieleho domu uzavrel skrátenú inauguráciu 46. prezidenta Spojených štátov, počas ktorej Biden zložil na poludnie slávnostnú prísahu a následne v prejave vyzval na jednotu.

Zdroj: SITA/Senate Television via AP

Biden a Harrisová navštívili pred odchodom do Bieleho domu, kam sa už počas dňa sťahovali jeho početní pracovníci, ešte Arlingtonský národný cintorín, aby vzdali poctu americkým vojakom padlým vo vojnách. Bidenov predchodca Donald Trump odišiel z Bieleho domu a opustil Washington už dopoludnia, keď odletel do svojho sídla na Floride. Bol tak prvým prezidentom od roku 1869, ktorý sa nezúčastnil na prísahe svojho nástupcu.

Biden najskôr zavolá Trudeauovi

Nový americký prezident Joe Biden začne od piatka telefonovať zahraničným lídrom, pričom v zmienený deň zavolá ako prvému kanadskému kanadskému premiérovi Justinovi Trudeauovi. Novinárom to v stredu večer miestneho času povedala nová hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.

Psakiová na svojom prvom brífingu v Bielom dome podľa agentúry AFP povedala, že s Trudeauom bude Biden hovoriť o "dôležitých vzťahoch (USA) s Kanadou" a tiež rozhodnutí novej americkej administratívy zastaviť ďalšiu výstavbu ropovodu Keystone ležiaceho medzi Kanadou a USA. Biden o zastavení tejto výstavby rozhodol výkonným nariadením, ktoré podpísal krátko po uvedení do úradu.

Psakiová ďalej povedala, že Biden najskôr zatelefonuje "spojencom a partnerom" USA. Dodala pritom, že plánuje napraviť vzťahy poškodené prístupom exprezidenta Donalda Trumpa, uvádza agentúra AP. Hovorkyňa podľa stanice BBC tiež uviedla, že Biden zatiaľ nemá v pláne telefonát s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Jeho prvé telefonáty budú s partnermi a spojencami... Cíti, že je dôležité obnoviť tieto vzťahy a zaoberať sa výzvami, ktorým aktuálne na celom svete čelíme," uviedla Psakiová.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Biden tvrdí, že Trump mu v Oválnej pracovni zanechal "veľmi veľkorysý" list

Nový americký prezident Joe Biden v stredu novinárom povedal, že jeho predchodca v úrade Donald Trump mu pri svojom odchode z funkcie zanechal v Oválnej pracovni "veľmi veľkorysý" list. Trump tak konal v súlade s nepísanou prezidentskou tradíciou, uviedla vo štvrtok agentúra AFP.

"Prezident napísal veľmi veľkorysý list... Keďže je to súkromné, nebudem o ňom hovoriť skôr, než sa porozprávam s ním," povedal Biden novinárom pri podpisovaní výkonných nariadení, počas ktorého mal na tvári nasadené rúško čiernej farby. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová na neskoršom tlačovom brífingu s novinármi v Bielom dome uviedla, že Biden s Trumpom momentálne nijaké rozhovory naplánované nemá. Dodala, že samotný list by nebrala ako znamenie, že k takémuto rozhovoru dôjde.

Trump týmto gestom konal v súlade s tradíciou, podľa ktorej necháva odchádzajúci prezident odkaz tomu nastupujúcemu. Až do stredy pritom nebolo jasné či dosluhujúci prezident tento zvyk dodrží, nakoľko sa odmietol zúčastniť aj na samotnej inaugurácii Bidena, ktorému ani oficiálne nezablahoželal k volebnému víťazstvu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Senát potvrdil prvého člena Bidenovej administratívy, riaditeľku tajných služieb

Americký Senát v stredu večer miestneho času potvrdil Avril Hainesovú vo funkcii riaditeľky amerických spravodajských služieb (DNI). Hainesovú sa tak stala vôbec prvou potvrdenou členkou administratívy nového prezidenta Joea Bidena. Po zložení prísahy bude zároveň aj prvou ženou v tejto funkcii, informuje agentúra DPA. Hainesovú odobril Senát pomerom hlasov 84:10. Predseda Senátneho výboru pre tajné služby Mark Warner označil za správne, že ako prvá bola vo funkcii Senátom potvrdená práve Hainesová. Povedal pritom, že post, ktorý bude zastávať, má pre USA "zásadný význam".

Hainesová (51) ešte v utorok na vypočutí v zmienenom senátnom výbore povedala, že vo funkcii bude apolitická a bude sa usilovať o obnovenie dôvery tajných služieb spojencov USA - po rozbrojoch, ktoré v tejto oblasti spôsobila administratíva exprezidenta Donalda Trumpa. Uviedla tiež, že americké tajné služby pod jej vedením zintenzívnia svoje zameranie na Čínu, predstavujúcu jednu z kľúčových hrozieb. Hainesová nie je vo svete tajných služieb nováčikom. Počas vlády Baracka Obamu bola v rokoch 2013 - 2015 bola zástupkyňu riaditeľa Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a v rokoch 2015 - 2017 zase hlavnou zástupkyňou poradcu pre národnú bezpečnosť.

Zdroj: SITA/Joe Raedle/Pool via AP

Má pritom za sebou rozmanitú kariéru, vyštudovala právo aj fyziku a spoločne so svojim manželom ešte v 90. rokoch 20. storočia vlastnila a prevádzkovala kníhkupectvo s kaviarňou v meste Baltimore. Biden sa spoločne so Senátom snaží o čo najrýchlejšie odobrenie kľúčových členov svojej administratívy. Potvrdenie jeho ministrov obrany, zahraničných vecí či financií sa očakáva v najbližších dňoch. Post riaditeľa tajných služieb bol zriadený v roku 2005 po tom, ako vyšetrovacia komisia v súvislosti s teroristickými útokmi z 11. septembra 2001 došla k záveru, že Ústredná spravodajská služba (CIA) nedostatočne spolupracovala s federálnou políciou FBI. Úlohou DNI je koordinovať prácu 16 spravodajských služieb Spojených štátov.