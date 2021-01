USA prispejú k snahám chrániť štáty a národy ohrozené zmenou klímy

Kerry sa ako vyslanec administratívy prezidenta Joea Bidena zaviazal, že USA prispejú k snahám chrániť štáty a národy, ktoré sú najviac vystavené dôsledkom zmeny klímy, čo je aj jeden z cieľov online konferencie organizovanej Holandskom.

Vo svojom videopríhovore Kerry pripomenul dôrazné varovanie vedcov spred troch rokov, keď upozornili, že ľudstvo má 12 rokov na to, aby zabránilo najhorším dôsledkom klimatických zmien. Dodal, že "nám zostáva deväť rokov", pričom vyjadril ľútosť, že jeho krajina sa uplynulé tri roky v tomto zápase neangažovala.

Za vlády Donalda Trumpa Spojené štáty odstúpili od klimatickej dohody prijatej v roku 2015 v Paríži. Jedným z prvých Bidenových krokov v prezidentskom úrade bolo podpísanie nariadenia o opätovnom pridaní sa USA k zmluvným štátom tejto dohody.

Kerry v tejto súvislosti ubezpečil, že prezident Biden považuje boj proti zmene klímy za "absolútnu prioritu" svojej administratívy. "Máme teraz prezidenta, ktorý riadi, hovorí pravdu a venuje pozornosť tejto otázke," dodal Kerry, pričom avizoval, že Spojené štáty urobia všetko pre to, aby kompenzovali dôsledky svojej štyri roky trvajúcej neprítomnosti v snahách medzinárodného spoločenstva v oblasti zmeny klímy.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Boris Johnson sa podľa agentúry AFP tiež zaviazali podporiť snahy o adaptáciu na zmeny podnebia. Johnson v tejto veci oznámil aj založenie koalície s Egyptom, Bangladéšom, Malawi, Holandskom, ostrovom Svätá Lucia a Organizáciou Spojených národov.

Johnson uviedol, že "zmena podnebia je tu a už teraz ničí životy a ekonomiky". "Musíme sa prispôsobiť našej meniacej sa klíme a musíme to urobiť teraz," zdôraznil. Merkelová a Macron sa zhodli na potrebe podpory adaptácie štátov a ich ekonomík na klimatické vplyvy a hovorili o sumách, na ktoré nemecká a francúzska vláda v tejto otázke zaviazali.

Kerry však upozornil, že vyrovnať sa s dôsledkami klimatických zmien nestačí - uviedol, že "najlepšou adaptáciou" je urobiť viac pre to, aby sa nárast teploty na Zemi udržal na 1,5 stupni Celzia. Nárast o 3,7 až 4,5 stupňa Celzia, ktorý by nastal, pokiaľ by sa neprijali nutné opatrenia, by - s výnimkou tých najbohatších na planéte - by "v zásade" vytvoril podmienky, v akých by človek nedokázal prežiť, upozornil Kerry.

Cieľom Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015 je udržať nárast globálnej priemernej teploty "výrazne" pod hranicou dvoch stupňov Celzia oproti hodnotám pred priemyselnom revolúciou a "vyvinúť úsilie", aby nárast teploty neprekročil 1,5 stupňa Celzia. Tento dvojitý cieľ do dohody pretlačila práve koalícia, ktorej boli malé ostrovné štáty súčasťou.

Cieľom prebiehajúceho dvojdňového medzinárodného online podujatia Climate Adaptation Summit 2021 (CAS 2021) v holandskom Haagu je urýchliť, inovovať a zintenzívniť globálne úsilie zamerané na prispôsobenie sa krajín a ich ekonomík na zmeny podnebia v nadchádzajúcich rokoch.