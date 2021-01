Americký prezidentský účet na Twitteri má nového majiteľa: Biden dostal prístupové práva

Twitter po slávnostnej inaugurácii odovzdal i ďalšie oficiálne účty Bieleho domu ako @FLOTUS (First Lady of the United States - prvá dáma Spojených štátov), @VP (viceprezident), @whitehouse (Biely dom) či @PressSec (White House Press Secretary - tlačový tajomník Bieleho domu) a aktivovali nový účet @SecondGentleman (druhý pán) pre manžela viceprezidentky Kamaly Harrisovej. Tvíty zverejnené na účtoch predtým, ako Biden zložil prísahu a stal sa 46. prezidentom Spojených štátov amerických, budú archivované. Účty však budú bez doterajších "followerov".

POTUS je skratka z anglického President of the United States - prezident Spojených štátov. Daný účet patril aj bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý na svoje často kontroverzné tvíty používal svoj súkromný účet @realDonaldTrump. Po nepokojoch vo Washingtone Twitter Trumpov osobný účet natrvalo zrušil, čo odôvodnil rizikom z ďalšieho podnecovania nepokojov.

"Nesmieme strácať čas, pokiaľ ide o riešenie kríz, pred ktorými stojíme," uviedol Biden vo svojom prvom príspevku na prezidentskom účte @POTUS. "Preto dnes zamierim do Oválnej pracovne, aby som hneď začal pracovať," dodal. Harrisová na Twitteri napísala, že je pripravená na vykonávanie svojej funkcie.