Tŕnistá cesta na vrchol: VIDEO Život Joa Bidena poznamenala obrovská tragédia aj sexškandály

WASHINGTON - Budúci prezident Spojených štátov Joe Biden chce krátko po svojom nástupe do úradu 20. januára podpísať rad exekutívnych príkazov, ktorými zruší časť najkontroverznejších rozhodnutí svojho predchodcu Donalda Trumpa. Zároveň sa bude venovať otázkam spojeným s pandémiou covidu-19. Bidenova cesta do kresla najmocnejšieho muža USA však nebola vôbec ľahká.

Joe Biden sa narodil 20. novembra 1942 v pensylvánskom Scrantone. Vyštudoval históriu a politológiu na Delawarskej univerzite (1965) a práva na Syrakúzskej univerzite (1968). Začal pracovať ako právnik a vzápätí sa začal angažovať aj v politike. V roku 1972 bol zvolený do Senátu za štát Delaware, v roku 1973 sa vo svojich 30 rokoch stal šiestym najmladším senátorom v histórii USA. V hornej komore zotrval až do januára 2009, kedy sa stal viceprezidentom. Potom Biden začal prednášať a bol menovaný profesorom na Pensylvánskej univerzite.

V osobnom živote Bidena postihlo niekoľko tragédií. V roku 1972, krátko po zvolení do Senátu, zahynula pri nehode jeho prvá manželka Neilia Hunterová spolu s malou dcérou. Ich dvaja synovia (Beau a Hunter) ťažké zranenia prežili. Od roku 1977 je druhýkrát ženatý, s manželkou Jill Tracy majú dcéru Ashley Blazer. Syn Beau v roku 2015 podľahol vo svojich 46 rokoch nádoru mozgu.

Zdroj: SITA/AP/Patrick Semansky

Vlani v máji Biden prvýkrát osobne poprel nové sexuálne obvinenia. Tie proti nemu vzniesla niekdajšia zamestnankyňa Senátu Tara Readeová, ktorá tvrdí, že ju v roku 1993 Biden, vtedy senátor, sexuálne napadol v odľahlej časti budovy Kapitolu, kde Kongres sídli. Biden uviedol, že táto udalosť sa nikdy nestala. Zastalo sa ho niekoľko bývalých zamestnancov jeho vtedajšej kancelárie. Readeová je jednou zo žien, ktoré vlani hovorili o Bidenovom nevhodnom až obťažujúcom správaní.

Politická kariéra

Biden bol v rokoch 2009 až 2017 viceprezidentom USA. Funkciu "druhého muža" mu vtedajší prezident Barack Obama ponúkol hlavne pre jeho dlhoročné skúsenosti so zahraničnou politikou. Než sa stal Biden viceprezidentom, bol 36 rokov senátorom za štát Delaware. O Biely dom vlani usiloval už tretíkrát a bol úspešný. V roku 1988 z kampane odstúpil kvôli podozreniu, že opísal prejav. Nevyšlo mu to ani v roku 2008, kedy v primárkach skončil už veľmi skoro - 3. januára.

V prvých primárkach sa mu príliš nedarilo. Potom sa za neho postavili okrem iného aj niektorí odstupujúci demokratickí kandidáti, napríklad Pete Buttigieg, Amy Klobucharová alebo jeho budúca viceprezidentka Kamala Harrisová. Biden si potrebný počet delegátov potrebných pre nomináciu do volieb zaistil v primárkach začiatkom vlaňajšieho júna. V tom čase už ostatní uchádzači o nomináciu svoje kampane pozastavili.

Prezidentská kampaň

Podľa amerických médií Bidenovi pomohla do prezidentského kresla umiernená kampaň a tiež zlyhanie jeho soka Donalda Trumpa v riešení koronavírusovej krízy. Umiernený postoj vyjadroval okrem iného ocenením republikánskeho viceprezidenta Mikea Pence ako slušného chlapíka, vyjadrením rešpektu zosnulému republikánskemu senátorovi Johnovi McCainovi či spoluprácou so šéfom republikánov v Senáte Mitchom McConnellom.

Zdroj: SITA/AP/Kevin Lamarque

Kritika súpera Trumpa

Biden krátko po minuloročných voľbách ako svoje programové priority vytýčil boj s pandémiou covidu-19, klimatické zmeny a vysporiadanie sa so zakoreneným rasizmom v USA, čím sa znovu ostro vymedzil voči svojmu súperovi z volieb. Svojho konkurenta kritizoval aj za to, že si neporadil s pandémiou koronavírusu v USA aj s následnou ekonomickou krízou.

Udalosti, pri ktorých nedávno dav Trumpových priaznivcov násilne vnikol do budovy Kongresu, kde sa zákonodarcovia zaoberali oficiálnym potvrdením Bidenovej volebnej výhry, Biden označil za jeden z najčiernejších dní v dejinách USA. Trumpa obvinil z podnecovania k násiliu a podkopávania demokracie. "Mali sme minulé štyri roky prezidenta, ktorý dával všetkým, čo robil, najavo, že opovrhuje našou demokraciou, ústavou, vládou práva," vyhlásil Biden o Trumpovi. S poukazom na pomalý zásah polície Biden povedal, že išlo o zjavné zlyhanie v porovnaní s tým, ako polícia zasahovala proti účastníkom protestov proti policajnému násiliu voči černochom.

Biden tiež Trumpovi vytkol rozhodnutie o stiahnutí amerických vojakov zo Sýrie alebo obchodnú vojnu s Čínou. Podľa Trumpa je demokratický politik naopak voči Číne úslužný. Biden už skôr avizoval, že v prípade svojho zvolenia za prezidenta chce niektoré rozhodnutia súčasného šéfa Bieleho domu zmeniť. Obnovil by napríklad členstvo USA vo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO). Ako hlava štátu by ale americké veľvyslanectvo v Izraeli ponechal v Jeruzaleme.

Neúspešný impeachment

Bidenovo meno bolo späté s neúspešným pokusom o impeachment voči Trumpovi v Kongrese. Demokrati totiž v septembri 2019 začali žalobu na šéfa Bieleho domu po obvineniach voči prezidentovi v súvislosti s jeho telefonátom s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa médií Trump na Zelenského naliehal, aby Kyjev vyšetroval Huntera Bidena (syna Joa Bidena) pre podozrenie z korupcie pri jeho podnikaní na Ukrajine.

Obama využíval Bidenove schopnosti

Vo funkcii viceprezidenta sa Biden angažoval hlavne v "horúcich" oblastiach Iraku, Sýrie a Afganistanu. Už v roku 2006 bol spoluautorom plánu, podľa ktorého mal byť Irak rozdelený na sunnitskú, šiitsku a kurdskú oblasť. Dnes už skončenú, takmer deväťročnú vojnu spočiatku podporil, neskôr to ale označil za chybu a začal ju kritizovať. Biden sa snažil aj o zlepšenie vzťahov medzi USA a Ruskom. Potom, čo americká vláda v septembri 2009 odstúpila od plánu Georgea Busha na rozmiestnenie protiraketového systému v Európe (voči ktorému Biden nikdy netajil skepsu), vyslal ho Obama, aby v Európe "žehlil" situáciu.

Zdroj: SITA

Bidenove rokovacie schopnosti Obama využíval aj na domácej pôde. Viceprezident mu pomohol v Senáte presadiť ratifikáciu americko-ruskej zmluvy o obmedzení jadrových zbraní START, kontroverznú zdravotnú reformu či dohodu o zvýšení štátneho dlhu, ktorá odvrátila bankrot krajiny. Biden sa tiež pokúšal presadiť zákony obmedzujúce veľkosť zásobníkov verejne dostupných poloautomatických zbraní či požadujúce prísnejšie previerky záujemcov o ich kúpu.

V roku 2017 ho Obama ocenil Prezidentskou medailou slobody, ktorá je najvyšším civilným vyznamenaním USA.