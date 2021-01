Obavy z brazílskej mutácie KORONAVÍRUSU: Dokáže nakaziť už vyliečených pacientov s Covidom-19

Popredná vedkyňa potvrdila, že brazílsky variant koronavírusu, u ktorého existujú obavy, že by mohol znovu infikovať preživších, je už vo Veľkej Británii.

Profesorka Wendy Barclayová z Imperial College v Londýne tiež odhalila, že existujú dva rôzne typy variantu, a že jeden bol spozorovaný v Británii.

Virologička, ktorá je súčasťou novej vládnej výskumnej skupiny študujúcej mutácie Covid, uviedla: „Existujú dva rôzne typy brazílskeho variantu. Jeden z nich bol zistený (vo Veľkej Británii) a jeden z nich nie.“

Profesorka Barclayová neodhalila rozdiely medzi týmito dvoma typmi, predpokladá sa však, že obidva zdieľajú mutácie na svojich spike proteínoch, čo ich robí infekčnými a môže im pomôcť prekonať imunitu z vakcín a starších verzií vírusu.

Objavujú sa rastúce obavy, že tí, čo už Covid prežili, nemusia byť imúnni voči brazílskemu variantu, pretože vedci sa domnievajú, že táto mutácia vyvolala výbušnú druhú vlnu v obrovskej Brazílii.

V meste Manaus, ktoré sa nachádza v srdci amazonského dažďového pralesa, sa objavili správy o tom, že mŕtve telá musia byť ukladané do mraziarenských nákladných vozidiel a pacienti sú prepravovaní do rôznych štátov kvôli chronickému nedostatku kyslíka a nemocničných lôžok.

Je to druhýkrát, čo v 2-miliónovom meste do jari zaznamenali 100 úmrtí denne. V tom čase zábery z dronov ukazovali kopanie masových hrobov v lese na okraji mesta.

Vírus bol taký rozšírený, že niektorí vedci sa domnievali, že Manaus dosiahol „stádovú imunitu“ po tom, čo jedna štúdia naznačila, že bolo infikovaných viac ako 70 percent populácie.

Čo vieme o novom variante

Nový variant je mutáciou línie B.1.1.28 koronavírusu, ktorá je podľa údajov prítomná v celej Brazílii, a je dominantnou formou v Amazónii, čo predstavuje 47 percent vzoriek odobratých od apríla do novembra.

Podľa výskumníka Felipeho Naveca z centra Amazónie vo Fiocruze sekvenčné údaje japonských vedcov ukazujú rovnaké mutácie ako analýza vzoriek vírusov odobratých z Amazonu tímom z univerzity v Sao Paule a z Oxfordskej univerzity.

Povedal: „Tento variant je B.1.1.28 s mutáciami na proteíne a dve z nich sú veľmi dôležité. Podobné mutácie už boli spojené so zvýšenými rýchlosťami prenosu koronavírusu. Je to vírus, ktorý prešiel procesom evolúcie, čo nás núti myslieť si, že je to možno nový brazílsky variant. Tieto mutácie sú veľmi znepokojujúce a potrebujeme viac času a analýz, aby sme skutočne vedeli, ako sa prenos zvyšuje."