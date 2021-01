Veľké zatýkanie po nepokojoch v Kapitole: Ďalšie tváre odhalené, priznanie muža zo známej FOTO

Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) tento týždeň v súvislosti s udalosťami minulej stredy viedol najmenej 160 prípadov a podľa stredajšej analýzy agentúry AP už bolo na základe konkrétnych obvinení zatknutých vyše 100 ľudí.

Ako napísala agentúra Reuters, väčšine výtržníkov bolo pri obnovovaní poriadku v Kapitole umožnené odísť a úrady tak museli spustiť rozsiahlu operáciu s cieľom útočníkov vystopovať.

Zdroj: SITA/AP/Jose Luis Magana

Vo štvrtok ministerstvo spravodlivosti potvrdilo zatknutie Kevina Seefrieda a jeho syna Huntera. Kevin sa stal jednou z výraznejších postáv celého incidentu, keď bol na pôde Kongresu vyfotený s vlajkou Konfederácie, ktorá počas americkej občianskej vojny obhajovala zachovanie otroctva. Hunter bol zase zachytený na videu, ako rozbíja okno budovy Kongresu.

Vo väzbe podľa amerických médií skončila tiež školská psychologička Christine Priolaová zo štátu Ohio, ktorá sa pri nepokojoch dostala až do rokovacej sály amerického Senátu. V Kalifornii zase agenti FBI v stredu zatkli 20-ročného Huntera Ehmkeho, ktorého policajti minulú stredu pod tlakom presily výtržníkov prepustili.

ARRESTED: Christine Priola, a school therapist who stormed the Capitol & got to @VP’s chair. She quit her job the day after the riot saying: I will be switching paths to expose the global evil of human trafficking & pedophilia, including in our govt & children’s services agencies pic.twitter.com/kYTsETVVWX