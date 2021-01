Správa z II. svetovej vojny platí aj dnes: Trump vs. Biden! Ľudí je možné prinútiť veriť čomukoľvek

Donald Trump a Joe Biden

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky/Andrew Harnik

MOSKVA/WASHINGTON - V kábelograme zaslanom v roku 1944 do Washingtonu varoval George Kennan, poradca veľvyslanectva USA v stalinskej Moskve, pred okultnou silou klamstiev a dodal, že sovietska vláda "preukázala isté podivné a znepokojujúce veci o ľudskej povahe". Na prvom mieste uviedol, že "je možné prinútiť ľudí uveriť prakticky čomukoľvek". Kennanovo zistenie založené na skúsenostiach zo Sovietskeho zväzu teraz desivo rezonuje v USA, kde desiatky miliónov ľudí verí "pravde" vymyslenej prezidentom Donaldom Trumpom: že Joe Biden v novembrových voľbách prehral a stal sa novo zvolenou hlavou štátu len pomocou podvodu, napísal spravodajský server The New York Times.