HOAX, ktorý zdieľali stovky ľudí: Do Kongresu vtrhli Trumpovi priaznivci, nie členovia hnutia Antifa

BRATISLAVA - Stovky používateľov Facebooku zdieľali fotografie demonštrantov, ktorí 6. januára 2021 vtrhli do sídla amerického Kongresu, resp. Kapitolu, s tvrdením, že išlo o členov ľavicového hnutia Antifa. Nie je to pravda. Ľudia na fotografiách boli identifikovaní ako priaznivci Donalda Trumpa, konšpirátori či členovia ultrapravicových skupín.

Tvrdenia, že išlo o členov Antify, sa začali na sociálnych sieťach šíriť takmer okamžite po tom, ako demonštranti do Kapitolu vnikli. Jeden z prvých, ktorý ich začal šíriť, bol Trumpov stúpenec a právnik Lin Wood. Na fotografiách však podľa AFP figurujú osoby, o ktorých je známe, že podporujú Trumpa a sympatizujú s ultrapravicovými hnutiami. Najnápadnejšou osobou na týchto snímkach z Kapitolu je potetovaný muž s pomaľovanou tvárou vyzlečený do pol pása, ktorý má na hlave kožušinovú čiapku s rohmi a v ruke drží oštep, na ktorom visí americká vlajka.

Muža s prezývkou "QAnon Shaman" identifikovali rôzne médiá ako Jakea Angeliho z Arizony. Podľa amerického ministerstva spravodlivosti sa v skutočnosti volá Jacob Anthony Chansley a 9. januára 2021 ho na federálnom súde obvinili z vedomého vniknutia do zakázanej budovy či oblasti bez riadneho povolenia, z násilného vniknutia na pozemok Kapitolu a z výtržníctva.

Denník Arizona Central o ňom už písal ako o stálici na pravicových politických zhromaždeniach v Arizone. Zúčastnil sa napríklad aj na Trumpovej návšteve arizonského mesta Phoenix v máji 2020. Prítomný však bol aj na pochode hnutia Black Lives Matter (BLM) v júni 2020. Nepatril však k podporovateľom hnutia, ale počas pochodu skandoval: "Antifu platí George Soros!"

Po vniknutí davu do Kapitolu začala na Twitteri kolovať staršia fotografia vyhotovená práve počas protestu BLM v júni 2020 Trumpovou podporovateľkou Cari Kelemenovou. Agentúra AFP kontaktovala fotografa Patricka Breena, ktorý sa zúčastnil na protestoch BLM v Arizone vrátane protestu v meste Tempe. Breen v emaile zo 7. januára potvrdil, že sa Chansley skutočne zúčastnil na demonštráciách BLM v Tempe a vo Phoenixe, ale ďalej uviedol, že nikdy nebol zástancom BLM. Vždy mal pri sebe transparent QAnonu a kedykoľvek sa dostal k mikrofónu, začal šíriť konšpiračné teórie a vyjadroval podporu Trumpovi.

Kelemenovej fotografia z BLM protestu v Tempe bola tiež orezaná tak, aby na nej nebol vidieť nápis "Q sent me" (Poslal ma Q), ktorý dokazuje, že je muž stúpencom hnutia QAnon. Je to konšpiračné hnutie, ktoré má viesť tajný člen amerických spravodajských služieb pod krycím menom "Q". Ten členom hnutia údajne odhaľuje Trumpov boj proti sprisahaniu pedofilov vyznávajúcich Satana. Totožnosť muža s bradou v žltej mikine stojaceho po Šamanovej pravici na snímke, ktorú v Kapitole odfotografoval fotograf AFP, už taká jasná nie je. Lin Wood fotografiu porovnal so snímkou podobne vyzerajúceho muža zo stránky phillyantifa.org.

Snímka pochádza z tejto stránky, ale to neznamená, že muž na nej je členom hnutia Antifa. Naopak, táto stránka zbiera informácie o príslušníkoch krajnej pravice. Podľa popisu je na fotografii Jason Tankersley, ktorý je podľa stránky Antifa zakladateľ hnutia Maryland Skinheads. V slovenskom zavádzajúcom príspevku, ale aj v iných príspevkoch v angličtine, sa spomína, že muž v žltej mikine má vytetovaný na chrbte ruky kosák a kladivo. Pri bližšom pohľade však vidno, že tetovanie nezobrazuje komunistický symbol, ale symbol z akčnej videohry Dishonored.

Muž s modrým rúškom vľavo na fotografii je pravdepodobne Matthew Heimbach, člen americkej neonacistickej scény. Rovnako ako v prípade Tankersleyho však nemožno so stopercentnou istotou tvrdiť, že muž s rúškom je skutočne Heimbach. V každom prípade však prítomnosť oboch mužov na stránkach Antify neznamená, že by boli členmi tohto hnutia.