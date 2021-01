Po vyhadzove z Twitteru: Internet sa zabáva, Trumpa vymazali aj z filmu Sám doma

Tŕňom v oku je scéna z filmu „Sám doma 2 – Stratený v New Yorku“.

V komédii, rovnako ako v predchádzajúcom filme „Sám doma“, musí Kevin, zabudnutý rodičmi, prežiť sám. Tentoraz trávi čas bez rodičov v slávnom „hoteli Plaza“ v newyorskom Central Parku.

Hotel v čase nakrúcania patril Donaldovi Trumpovi. A v tom čase chcel za povolenie na natáčanie krátke vystúpenie. Dostal ho: V mini-sekvencii vysvetlil Kevinovi cestu do hotelovej haly.

Trumpov čas strávený na obrazovke bol vtedy obmedzený na niekoľko sekúnd - ale pre niektorých je aj to príliš veľa. Myslia si, že bez Trumpa by bol kultový film oveľa lepší.

Viacerí navrhli raz a navždy odstrániť súčasného prezidenta z filmu. A technicky zdatný používateľ Twitteru sa okamžite pustil do práce. Pozrite si výsledok. Video spôsobilo na internete veľa zábavy.

