KORONAVÍRUS Dramatické zhoršenie situácie: Írsko je v tomto aktuálne najhoršie na svete

DUBLIN - Írsko je v súčasnosti krajinou s celosvetovo najhoršími ukazovateľmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Vyplýva to z najnovších dát americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), informoval v pondelok britský denník The Guardian.