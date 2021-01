Pápež odsúdil útok na americký Kapitol a ľudí bojujúcich proti demokracii

Počas chaotických nepokojov, ktoré Trump podnietil svojimi nepodloženými tvrdeniami o volebných podvodoch a výzvami na demonštrácie, zomrelo v stredu päť ľudí vrátane jedného policajta. "Bol som ochromený, pretože ľudia (žijúci) v demokracii sú tak disciplinovaní," povedal pápež pre súkromnú taliansku televíznu stanicu Canale 5. Išlo o jeho prvé vyjadrenie k stredajším udalostiam v USA. "Vždy je niečo, čo nefunguje... ľudia sa vydajú na cestu proti komunite, proti demokracii, proti spoločnému dobru," poznamenal. "Áno, je nevyhnutné to odsúdiť, toto hnutie, bez ohľadu na to, kto je do neho zapojený," zdôraznil. "Skupiny, ktoré nie sú dobre začlenené do spoločnosti skôr či neskôr spáchajú takéto násilie," varoval.

Násilie môže podľa hlavy katolíckej cirkvi vypuknúť kdekoľvek na svete a preto je dôležité pochopiť, čo sa stalo a poučiť sa z minulosti. Demonštranti sa v stredu na Trumpov popud vydali na Capitol Hill, kde zvalili policajné zátarasy okolo areálu, prenikli k budove, na ktorej rozbíjali okná a dvere, a tak sa dostali do kuloárov a sál. Dôsledkom ich násilného konania bolo prerušenie spoločnej schôdze oboch snemovní Kongresu, na ktorom mali potvrdiť víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách z 3. novembra. Po tom, ako sa polícii podarilo obnoviť kontrolu nad objektom, sa poslanci k rokovaniu vrátili a Bidena potvrdili ako víťaza volieb.