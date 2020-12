KORONAVÍRUS Trump podpísal zákon o pandemickej pomoci a financovaní vlády

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump po spore s Kongresom napokon v nedeľu podpísal zákon o pomoci pre podniky a občanov USA postihnutých koronavírusovou pandémiou. Vstup tohto zákona do platnosti tiež zabráni zastaveniu financovania federálnych inštitúcií, tzv. shutdownu. Informovali o tom agentúry AP a AFP a televízia CNN.

Trump oznámil podpísanie zákona vo vyhlásení v nedeľu večer miestneho času. Zopakoval v ňom svoju nespokojnosť s výškou okamžitej finančnej pomoci pre Američanov, ktorej viac ako strojnásobenie, aké prezident požadoval, odmietli jeho republikáni. Sťažoval sa tiež na nadbytočné výdavky štátnej správy a dodal, že pošle kongresmanom zoznam položiek, ktoré by podľa neho mali vyškrtnúť. Dosluhujúci šéf Bieleho domu podpísal zákon vo svojom súkromnom klube na Floride po tom, ako sa dostal pod zintenzívnený tlak republikánov a demokratov. Zákon o výdavkoch totiž po mesiacoch rokovaní prešiel v Snemovni reprezentantov i Senáte jasnou väčšinou hlasov, keď sa zákonodarcovia domnievali, že má aj podporu Trumpa.

Ten pritom nijako neobjasnil, prečo čakal s oznámením svojich výhrad k zákonu až dovtedy, kým nebol prijatý. Americkí kongresmani prijali vo štvrtok 24. decembra plán na podporu americkej ekonomiky v objeme asi 900 miliárd dolárov. Je súčasťou schváleného širšieho zákona, ktorý zahŕňa aj vyčlenenie 1,4 bilióna dolárov na financovanie vládnych inštitúcií do septembra i ďalšie naliehavé priority. Ak by ho Trump nepodpísal, shutdown federálnej vlády USA by sa začal budúci utorok. Trumpovo najnovšie rozhodnutie, ktoré republikáni a demokrati rýchlo privítali, prišiel deň po tom, ako početní politici z oboch hlavných strán v USA vyzvali na odvrátenie ekonomickej a sociálnej pohromy, najmä pre zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Budúci americký prezident Joe Biden napríklad varoval pred "zničujúcimi následkami", ktoré pocítia milióny Američanov. Poukázal najmä na skončenie vyplácania dávok v nezamestnanosti pre desať miliónov ľudí od uplynulej soboty či zmienený shutdown k 28. decembru. Záchranný balík v hodnote takmer 900 miliárd dolárov okrem iného zahŕňa aj priamy jednorazový príspevok v hodnote 600 dolárov pre väčšinu Američanov či zvýšenie podpory v nezamestnanosti, no tiež pomoc s platením nájomného, peniaze pre školy, firmy, testovanie na COVID-19 a distribúciu vakcín. Trump od Kongresu žiadal, aby návrh pozmenil a "zvýšil ten smiešne nízky 600-dolárový priamy jednorazový príspevok na 2000, respektíve pre páry 4000 dolárov". Demokrati sľubujú ďalšiu pomoc po tom, ako Biden 20. januára nastúpi do funkcie, republikáni však signalizujú, že v tejto veci vyčkajú na aktuálnu situáciu.