KORONAVÍRUS Nová mutácia vírusu je zvládnuteľná, vyhlásila WHO

"Situácia sa nevymkla spod kontroly, ale nemožno ju nechať bez zásahu," povedal na tlačovej konferencii riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Mike Ryan a vyzval krajiny, aby zaviedli v praxi odskúšané zdravotné opatrenia. Podľa WHO ľudia, ktorí sa nakazia novou mutáciou koronavírusu, infikujú v priemere ďalšieho 1,5 človeka - v porovnaní s reprodukčným číslom 1,1 doteraz známych variantov koronavírusu v Británii.

Britskí vedci sa stále snažia zistiť, do akej miery spôsobili nárast nakazených práve zmeny v koronavíruse a nakoľko to súvisí so správaním obyvateľstva, uviedla hlavná odborníčka WHO na ochorenie COVID-19 Maria Van Kerkhoveová. Zatiaľ nie sú žiadne dôkazy o tom, že nová mutácia spôsobuje vážnejší priebeh nákazy alebo smrtiacejšie ochorenie, zdôraznila epidemiologička.