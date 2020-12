Vakcína proti koronavírusu je tekuté zlato: Interpol sleduje nárast zločinu

„Zavedením vakcín bude dramaticky stúpať kriminalita,“ uviedol generálny tajomník Interpolu Jürgen Stock pre Wirtschaftswoche. Zločineckí hackeri sa zamerali na kancelárie, laboratóriá, výskumné inštitúcie a nemocnice, ktoré sa zaoberajú koronakrízou.

„Vakcína je tekuté zlato roku 2021,“ uviedol bývalý viceprezident Federálneho úradu kriminálnej polície. Organizovaný zločin je na to pripravený. „Dočkáme sa krádeží, vlámačiek a razií v preprave vakcín; na mnohých miestach bude na mnohých miestach bude rásť korupcia, s cieľom rýchlejšie dostali k cennému materiálu.“

„Od prvej minúty skupiny páchateľov premýšľali o tom, ako by mohli zarobiť peniaze pomocou Covid-19,“ uviedol Stock. Už v marci bol zadržaný falšovaný ochranný materiál proti covidu, vakcíny boli distribuované ešte pred pôvodným schválením. Podvodníci by volali starším ľuďom a žiadali peniaze na lieky pre príbuzných, ktorí údajne trpia na Covid-19.

Podľa Stocka sa veľa kriminálnych útokov odohráva cez internet. Kybernetickí zločinci by sa dostali do firemných sietí prostredníctvom zle zabezpečených súkromných počítačov tých, ktorí pracujú pre firmy z domu. Počítačové siete inštitúcií by boli paralyzované a opätovne by sa odomkli iba za účelom výkupného. Aby sme tomu čelili, je na celom svete vysoká potreba policajných školení a IT. Spolupráca so súkromným sektorom je pre Interpol dôležitá.