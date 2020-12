EÚ čaká na schválenie vakcíny proti COVID-19: Čoskoro už aj na Slovensku, očkovanie v 25 nemocniciach

.LONDÝN/BRATISLAVA - Veľká Británia ako prvá na svete schválila pre núdzové použitie vakcínu proti COVIDu-19 od americkej farmaceutickej spoločnosti Pfizer a nemeckej firmy BioNTech. Dostupná má byť v krajine od budúceho týždňa. Spoločnosti podali žiadosť o podmienečnú registráciu spoločnej vakcíny aj na trhu Európskej únie. Európska lieková agentúra (EMA) by mohla dokončiť skúmanie vakcíny do 29. decembra. Firmy sľubujú, že po registrácii sú schopné rozdistribuovať očkovaciu látku po celej Európe do niekoľkých hodín. Aj k nám by sa tak mohla dostať už v dohľadnom čase.

Očkovacia látka vyvinutá v spolupráci firiem Pfizer/BioNTech má podľa klinických testov až 95-percentnú účinnosť. Údaj sa vzťahuje k ochrane pred COVIDom-19. Do akej miery chráni pred nákazou koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý chorobu spôsobuje, zatiaľ nie je jasné. Prípravok pritom podľa výrobcov nemá žiadne vážne vedľajšie účinky. V najohrozenejšie skupine starších ľudí je účinnosť 94 percent.

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo

Veľká Británia

Britský Úrad pre reguláciu liekov v stredu oznámil, že vakcína od spoločností Pfizer/BioNTech je bezpečná na použitie. V Británii tak bude na budúci týždeň k dispozícii 800-tisíc dávok vakcíny, pričom spoločnosti už podpísali dohodu, na základe ktorej majú Británii v rokoch 2020 a 2021 dodať 40 miliónov dávok.

Podľa hlavného zdravotníckeho poradcu britskej vlády Chrisa Whittyho potrvá až do jari, než sa vakcína dostane všetkým ľuďom z najviac ohrozených skupín, ktorí o ňu prejavia záujem. Prví na rade majú byť zamestnanci v zdravotníctve a obyvatelia domovov pre seniorov, ďalej by sa vakcína mala podať starším ľuďom. Aby vakcína človeka ochránila, musí ju lekári podať v dvoch dávkach s odstupom troch týždňov.

Na vývoji ďalších vakcín tiež pracujú desiatky firiem po celom svete, britské úrady takisto zvažujú ďalšiu látku od farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca.

Európska únia

Európska lieková agentúra v utorok potvrdila, že prijala žiadosti od Pfizer/BioNTech aj americkej spoločnosti Moderna a začala skúmanie ich vakcín. Bude posudzovať účinnosť aj bezpečnosť. Ak všetko pôjde podľa plánu a k dispozícii budú všetky potrebné dokumenty, mohla by EMA dokončiť skúmanie vakcíny firiem Pfizer/BioNTech do 29. decembra a očkovacie látky firmy Moderna do 12. januára. S rozhodnutím EMA musí súhlasiť aj Európska komisia, ktorá sa ale obyčajne riadi odporúčaním liekovej agentúry.

Nákup až 300 miliónov dávok vakcíny Pfizer/Biontech a 160 miliónov dávok očkovacej látky od firmy Moderna schválila už v novembri Európska komisia. Pfizer/Biontech si žiadosť o schválenie mimoriadneho nasadenia látky takisto v novembri podali v Spojených štátoch. Rovnako tak požiadali o registráciu vakcíny aj v Austrálii, Kanade či Japonsku.

Zdroj: SITA/University of Oxford/John Cairns via AP

Slovensko

Spoločnosť Pfizer zatiaľ nepozná termín schválenia vakcíny proti novému koronavírusu a ani termín možných prvých dodávok na územie Slovenska. Všetko závisí od procesu posúdenia a schvaľovania vakcíny regulačnými úradmi, teda Európskou liekovou agentúrou (EMA) pre Európsku úniu.

Očkovanie proti novému koronavírusu by sa na Slovensku malo realizovať v 25 nemocniciach. Zabezpečený by mali mať mrazový alebo chladový reťazec potrebný na funkčnosť vakcíny. Denne by mali očkovať stovky ľudí. V stredu to po rokovaní vlády povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Zdôraznil, že rezort zdravotníctva sleduje celý proces registrácie a podľa toho sa pripravuje.

"Máme pripravených 25 bodov, ktoré sa logisticky pripravujú tak, aby do 15. decembra boli schopné zabezpečovať vakcináciu," povedal s tým, že v prvom kole by sa mali očkovať najmä rizikové skupiny. Šéf rezortu zdravotníctva by sa nebránil ani využívaniu aplikácie. "Pokiaľ by to mal byť naozaj efektívny nástroj, muselo by ju využívať vysoké percento populácie, čo je tiež samo osebe veľmi náročné dosiahnuť," doplnil.

Podľa ministerstva zdravotníctva má byť očkovanie zabezpečené v prvom rade pre zdravotníkov a orgány, ktoré zabezpečujú podporné činnosti pri zvládnutí epidémie, napríklad policajtov, hasičov či osoby zabezpečujúce prevádzku základných činností štátu, ako je napríklad dodávka energií. Rovnako bude musieť byť zabezpečené pre skupiny, u ktorých má ochorenie najťažší klinický priebeh. Až v druhej línii bude môcť byť očkovaná všeobecná populácia. Vakcína má byť bezplatná a dobrovoľná.

Zdroj: TASR/University of Oxford via AP

Česko

Predbežne má Česko objednané vakcíny od piatich výrobcov vrátane dvoch, ktorí už o registráciu u EMA požiadali. Celkovo ich môže mať až pre 16 miliónov osôb. Vyššie ako počet obyvateľov sú maximálne objednávky preto, že nie všetci výrobcovia musia nakoniec európsku registráciu získať. Niektoré firmy počítajú s jednou dávkou, iné s dvoma. "Nemyslím si, že by bolo možné si medzi nimi vyberať. Bude to dané tým, ako budú vakcíny distribuované," povedal minister zdravotníctva Jan Blatný. Napríklad látka firmy Pfizer/BioNTech bude potrebovať skladovanie pri teplote mínus 70 stupňov Celzia, nebude sa tak s ňou očkovať u praktických lekárov. Vakcína má byť hradená z verejného zdravotného poistenia a dobrovoľná. Podľa Blatného by mohli byť prvé dodávky v Česku dostupné na prelome januára a februára.

Poľsko

Poľsko doteraz objednalo 45 miliónov dávok vakcín proti koronavírusu. Očkovanie bude dobrovoľné a bezplatné, uviedol premiér krajiny Mateusz Morawiecki. Dúfa, že prvé dávky budú pre obyvateľov k dispozícii vo februári, napísala agentúra Reuters. Poľsko v stredu prekročilo hranicu jedného milióna nakazených od začiatku pandémie.

"Objednali sme 45 miliónov dávok od spoločností ako sú Pfizer / BionTech, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Sme pripravení podpísať ďalšie zmluvy," nechal sa počuť poľský premiér. Cena dohodnutých vakcín sa pohybuje od päť do desať miliónov zlotých (približne 1,1 až 2,2 milióna eur), uviedol Morawiecki.

Časový harmonogram podľa neho záleží na tom, ako rýchlo schváli preparáty EMA. Dúfa vraj ale, že očkovanie sa začne už o dva mesiace. Najskôr však budú zaočkovaní zdravotníci, zamestnanci opatrovateľských domovov, bezpečnostné zložky a seniori nad 65 rokov.

Maďarsko

Maďarskí špecialisti pricestovali v utorok do Ruska, aby sa oboznámili so špecifikami výroby vakcíny Sputnik V a následne ich aplikovali aj pri spúšťaní vlastnej výroby tejto očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2.

Plány Maďarska dovážať a prípadne aj používať ruskú vakcínu Sputnik V proti novému druhu koronavírusu vyvolávajú podľa Európskej komisie bezpečnostné obavy a môžu tiež podkopať všeobecnú dôveru voči očkovacím látkam. Ak by maďarská vláda pristúpila k testovaniu ruskej vakcíny, prípadne by ju aj vyrábala, bol by to podľa vyjadrenia Bruselu z 19. novembra bezprecedentný prípad. V Európskej únii totiž nie je možné uviesť na trh očkovaciu látku, ktorá nemá povolenie od EMA.

Zdroj: TASR/AP

Francúzsko

Francúzsko plánuje spustiť rozsiahle očkovanie novou vakcínou proti koronavírusu SARS-CoV-2 v priebehu apríla-júna 2021. Informovala o tom v utorok agentúra AFP. Začiatkom roku 2021 budú zaočkované najrizikovejšie a najohrozenejšie skupiny ľudí, po ktorých zaočkujú zvyšok populácie, uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron na tlačovom brífingu v Elyzejskom paláci v Paríži. Predseda vlády Jean Castex dodal, že prednosť pri vakcinácii budú mať aj obyvatelia domovov dôchodcov a niektorí ich zamestnanci.

Taliansko

Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza oznámil, že vláda má dohodnuté dodávky 202 miliónov vakcín, ktorých dostupnosť očakáva začiatkom budúceho roka. U niektorých vakcín sú potrebné aplikovať dve dávky. Prvá dodávka vakcíny americkej spoločnosti Pfizer a nemeckej firmy BioNTech by mala prísť koncom januára. Bude poskytovaná zdarma a prednosť budú mať zdravotníci a seniori.

Zdroj: TASR/AFP - Tobias Schwarz

Nemecko

Minister zdravotníctva Jens Spahn uviedol, že by sa prvé skupiny obyvateľstva mohli v Nemecku začať očkovať proti COVIDu-19 už v januári. "Naším cieľom je, aby už v januári dostali vakcínu prvé rizikové skupiny a ľudia v ošetrovateľských profesiách," oznámil. K rizikových skupinám sa radia seniori a ľudia s vážnym ochorením. Nemecko pripravuje zvláštne očkovacie centrá, ktoré by mali byť k dispozícii už v polovici decembra. Na jar chce Nemecko očkovať už aj v lekárskych praxiach.

Španielsko

Španielske ministerstvo zdravotníctva v novembri oznámilo, že očkovanie bude dobrovoľné a poskytované zdarma. V prvej fáze (január-marec) chce očkovať klientov a personál domovov pre seniorov, zdravotníkov a hendikepovaných. Do marca by malo byť podľa miestnych médií zaočkovaných okolo 2,5 milióna ľudí. Španielsko má 47 miliónov obyvateľov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Emrah Gurel

V Rusku a v Číne sa už očkuje

Minister zdravotníctva Michail Muraško v stredu uviedol, že vakcínou domácej výroby Sputnik V proti covidu-19 sa v Rusku nechalo očkovať už viac ako 100-tisíc ľudí. "Zatiaľ čo pokračujú klinické skúšky, začali sme očkovať obyvateľov z vysoko rizikových skupín. K dnešnému dňu je zaočkovaných viac ako 100-tisíc občanov," povedal počas osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN podľa agentúry TASS. Pri rovnakej príležitosti šéf štátneho Ruského fondu priamych investícií označil Sputnik V za najlacnejšiu zo všetkých existujúcich vakcín, jedna dávka bude stáť "menej ako desať dolárov (cca 8,2 eur)". K naočkovaniu sú potrebné dve dávky. Látka údajne dosahuje úspešnosť 92 až 95 percent.

Čínska farmaceutická firma Sinopharm Group ešte v druhej polovici novembra oznámila, že očkovanie jej experimentálnou vakcínou proti novému typu koronavírusu už podstúpilo takmer milión ľudí. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že firma však zatiaľ neposkytla jasné vedecké dôkazy o účinnosti tejto vakcíny. Čína od júla podáva experimentálne vakcíny proti ochoreniu COVID-19 svojim občanom vrátane štátnych zamestnancov, zahraničných študentov a niektorých pracovníkov odchádzajúcich do zahraničia.