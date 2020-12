Kotleba prišiel s ďalším HOAXOM: Vakcína nám zmení štruktúru buniek! VIDEO Schladil ho odborník

Kotlebovci dlhodobo zľahčujú pandémiu koronavírusu a prirovnávajú ju k akejsi "chrípôčke" aj napriek tomu, že na Slovensku a vo svete na ochorenia spojené práve s koronavírusom zomierajú ľudia. Organizujú protesty, na ktoré chodia ľudia bez rúšok, čo je jedna z najzákladnejších ochrán proti šíreniu vírusu. Najnovšie odmietajú aj očkovanie a sám predseda ĽSNS neváha šíriť polopravdy a klamstvá o vakcíne.

Marian Kotleba na sociálnej sieti zdieľal článok, ktorý vydali Aktuality.sk. V ňom sa píše o tom, že "namiesto vírusu alebo jeho bielkovín sa do tela podáva RNA, ktorá kóduje časť vírusovej bielkoviny. Po podaní do organizmu RNA preniká do buniek". Ide o vyjadrenie Norberta Žilku z Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Kotleba sa, prirodzene, chytil tejto jednej vety a na svojom profile tvrdí, že to, čo sa zdalo predtým ako hoax, je teraz pravda. "Takže to, čo ešte pred polrokom mal byť hoax, a síce, že vakcína bude meniť štruktúru ľudských buniek, už priznávajú aj oficiálne médiá. A keď si prečítate tento článok celý, zarazí vás tam ďalších niekoľko doslova škandalóznych vyjadrení. Napríklad, že vakcínu môžu firmy na Slovensko navoziť aj bez potrebných testov a schválenia. Masaker!" napísal Kotleba.

Vakcíny nemenia DNA

V súvislosti s vyvíjanou vakcínou a očkovaním sa šíria rôzne dezinformácie. Aj preto Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo viacero videí, v ktorých odborníci vysvetľujú, ako je možné, že vakcína na koronavírus bola vyvinutá tak rýchlo a aj to, či nám môžu zmeniť DNA.

"Funguje to tak, že RNA pochopiteľne nevstupuje do jadra, tzn. neintegruje sa do dedičnej informácie, tak ako sa to teraz veľmi pertraktuje v médiách, nie je to pravda. Práve to je tá obrovský výhoda, že všetko to prebieha v cytoplazme, mimo jadra a celá tá produkcia je vlastne zameraná čisto na to, že sa tá RNA prepisuje už priamo do bielkoviny a bielkovina sa potom vlastne produkuje či už na povrchu tej bunky alebo ide priamo von a tým pádom je vystavená imunitnému systému a ten voči tomu vytvára svoju reakciu,“ vysvetlil Žilka.