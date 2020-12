Lenka vyše 20 rokov necítila skoro žiadne vône: Nečakaný ZVRAT po prekonaní KORONAVÍRUSU

Lenka z českého Šumperku stratila čuch pred viac ako dvoma desaťročiami. Príčinou bola chronická rinosinusitída, teda zápal nosnej dutiny. Ako dieťa mala stále upchatý nos a z občas preto podstupovala operácie, ktoré jej aspoň dočasne umožnili rozlišovať vône a pachy. Okrem týchto období však takmer 25 rokov necítila nič, informovala CNN Prima NEWS.

Posledný návrat čuchu vďaka operácii zažila v roku 2008. „V priebehu času sa môj čuch zhoršoval a zhoršoval. Približne raz za šesť alebo osem rokov dochádzam na ORL do Hradca Králové na operáciu, kde mi vyberú sliznicu a väčšinou začnem tak na pol roka niečo trocha cítiť. Naposledy som ju absolvovala v roku 2016, ale bez efektu,“ povedala stanici Lenka.

Ani vo sne by ju však nenapadlo, že čuch sa jej vráti práve po prekonaní koronavírusovej infekcie. „Čuch sa mi vrátil až teraz. Nie je úplne dokonalý, ale som nadšená.“

Zvrat po covide

Lenka nebola bezpríznakový prípad. „Mala som zimnice a popoludní horúčky 38,5 °C, ktoré sprevádzali nachladnutie a kašeľ. Úplne najhoršia bola šialená únava. Doktori mi hovorili, že by bol problém, ak by sa mi to dostalo na priedušky, pretože trpím ťažkou astmou, ale napočudovanie sa tak nestalo. Prežila som teda covid celkom v zdraví, len som bola pomerne dlho v izolácii, pretože ma vzali na testy snáď až na trinásty deň ochorenia. Nakoniec som teda zostala skoro štyri týždne v karanténe,“ uviedla Češka.

Po vyzdravení prišlo obrovské prekvapenie. Postupne začala vnímať vône okolo seba. „Čuch sa mi vrátil asi štyri týždne od začiatku ochorenia. Zo začiatku som ani v podstate nevedela, že cítim. Pre mňa to bol nový vnem a veľmi si užívam, že som získala nový rozmer. Svet bez čuchu je plochý, náhle je všetko pestrejšie,“ teší sa Lenka, ktorá si už môže užívať maličkosti, ktoré sú pre bežných ľudí úplne všedné. „Konečne cítim kávu alebo parfémy. Doteraz som si kupovala parfém podľa tipovania, čo by sa ku mne mohlo hodiť.“

Návrat čuchu môže v ženinom prípade súvisieť s autoimunitnou povahou jej ochorenia, pri ktorom imunitný systém ničí zdravé bunky. „Moja lekárka mi povedala, že moja imunita musela bojovať s koronavírusom a tým pádom nepoškodzovala môj organizmus,“ spomína na slová svojej doktorky. Lenka nedokáže celkom jasne porovnať, či dnes vníma vône a pachy lepšie než po lekárskych zákrokoch v minulosti. „Je to strašne dávno, takže sa to nedá príliš porovnávať,“ dodala.