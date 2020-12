Peklo rodičky (†32) s covidom-19: Mladú ženu mali odmietnuť tri nemocnice, tragický koniec

Keď Dönüş Kılıncová z tureckého Istanbulu začala v utorok 3. novembra pociťovať kontrakcie a bolesti, požiadala svojho manžela Ramzana, aby ju zobral na súkromnú pôrodnícko-gynekologickú kliniku, ktorá sa o ňu počas tehotenstva starala. Na prekvapenie budúceho otca však nič neprebiehalo tak, ako si predstavoval. Portál Gazete Duvar uviedol, že keď sa personál dozvedel, že žena má covid-19, nechcel manželov ani pustiť dnu. "Zavreli nám dvere rovno pred nosom, hoci sme boli ich pacientmi," uviedol nešťastný Ramzan.

Pri telefonáte s riaditeľom kliniky sa mal od neho dozvedieť, že nie sú pandemická nemocnica. Pacientov s covidom-19 neprijímajú, aby ochránili tých, ktorí sú u nich hospitalizovaní. Keď Ramzan neskôr nástojil na tom, aby jeho ženu zvíjajúcu sa v bolestiach, prijali, mal mu riaditeľ odporučiť, že majú prísť vtedy, keď bude mať žena negatívny test.

Dvojica údajne nepochodila ani v ďalších dvoch nemocniciach, kde sa taktiež dozvedela, že tehotné ženy s covidom-19 neošetrujú, pretože majú štátom stanovené kvóty, a tie nemôžu prekročiť. Zúfalých manželov vraj poslali domov.

Nakoniec ženu prijala až súkromná klinika v európskej časti Istanbulu, no to už bolo pre mladú ženu neskoro. Jej zdravotný stav bol veľmi vážny a okamžite sa musela podrobiť chirurgickému zákroku, pri ktorom zomrela. Lekári mali Ramzanovi povedať, že ak by došlo k ďalšiemu čakaniu, nepodarilo by sa im zachrániť ani dieťa.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

"Aj toto bola súkromná klinika, ale prijali nás," uviedol roztrpčený otec, podľa ktorého keby chceli, mohli jeho manželku operovať aj v nemocnici, kde bola ošetrovaná počas tehotenstva. Ramzan sa preto chystá zariadenie žalovať. "Moja žena pracovala 3,5 roka ako učiteľka. Prišli sme o ženu, ktorá zasvätila roky svojho života deťom a vzdelávaniu. Tento štát prišiel o učiteľa a dieťa o svoju matku," dodal.

Nemocnica sa bráni, že vyhlásenia otca sú zavádzajúce a nezodpovedajú realite. K incidentu nemalo prísť tak, ako ho opisuje Ramzan Kılınc. Žena, ktorá mala pozitívny PCR test urobený 29.10. 2020, dostala pokyny, ako sa má správať. Zverejnené informácie údajne vyvolali v ich zariadení a u zamestnancov veľký smútok a sklamanie. Kritika má byť nezaslúžená.