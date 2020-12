KORONAVÍRUS Johnson & Johnson sa uchádza o schválenie svojej vakcíny v EÚ a Kanade

NEW BRUNSWICK - Americká nadnárodná spoločnosť Johnson & Johnson začala v utorok proces uchádzania sa o schválenie použitia svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v mimoriadnych prípadoch zo strany Európskej liekovej agentúry (EMA) i kanadských zdravotníckych úradov. Informovala o tom agentúra AP.

Johnson & Johnson predložila regulačným orgánom EÚ a Kanady svoju vyvíjanú vakcínu, podávanú v jednorazovej dávke, na tzv. priebežné posudzovanie. Ide o proces, ktorý sa používa na urýchlenie schvaľovania použitia dôležitých liekov či očkovacích látok. Regulačným orgánom sa v tomto prípade dáta na posudzovanie predkladajú priebežne, ako prichádzajú z prebiehajúcich klinických testov, a nie až po úplnom skončení testovania, približuje AP.

Spoločnosť Johnson & Johnson uviedla, že EMA takýto typ procesu schvaľovania povolila najmä pre doterajšie dobré výsledky očkovacej látky v testoch. Tie preukázali, že vakcína vyvolala silnú imunitnú reakciu a zaočkovaným pomohla vytvoriť si protilátky potrebné v boji proti novému koronavírusu.

Johnson & Johnson so sídlom v meste New Brunswick v americkom štáte New Jersey diskutuje o možnosti takéhoto priebežného schvaľovania vakcíny aj s regulačnými orgánmi v ďalších krajinách. Spoločnosť je aktuálne v záverečnej fáze klinických testov svojej jednorázovo podávanej vakcíny. Medzičasom tiež začala s výskumom, ktorý má určiť či jej vakcína funguje lepšie, ak sa podáva jednorázovo alebo v dvoch dávkach.