Zverstvo rodičov z Česka: Predávali svoju dcéru (12) mužom, zvrhlé sexpraktiky matky

Trest uložený olomouckým krajským súdom im potvrdil Vrchný súd v Olomouci. Uložené tresty sú podľa neho primerané. Tridsaťsedemročná matka, ktorá mala aktívnejšiu úlohu, dostala sedemročný trest. Otec o rok viac, pretože súd prihliadol k jeho predchádzajúcim 11 odsúdeniam a na to, že čin spáchal v skúšobnej dobe. Poškodenej musia navyše zaplatiť 300-tisíc českých korún (cca 11 400 eur).

"Podľa znalcov je neplnoletá obeťou trestného činu, je to osoba, ktorá je schopná podať vierohodnú výpoveď, je schopná reprodukovať to, čo zažila. Vina obžalovaných je z radu dôkazov jednoznačne preukázaná," ​​uviedla sudkyňa Magda Mihulová.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Podľa súdu je vina matky jednoznačnejšia, vina sa však podarila dokázať aj otcovi. "Ak veríme výpovedi poškodenej, z jej výpovede možno odvodiť aj aktívny spolupodiel obžalovaného. Uviedla, že bol pri tom, keď vyhľadávali na internete vhodných chlapov," doplnila sudkyňa s tým, že o tom svedčí aj "daň", ktorú mali klienti prinášať. Išlo o červené víno a cigarety pre obžalovaného.

Rodičov usvedčili tiež klienti, ktorých sa podarilo vypočuť. Dvojica bola odsúdená za zločin obchodovania s ľuďmi a za ohrozovanie výchovy dieťaťa. Pôvodne im hrozila sadzba päť až 12 rokov. Pár bol zadržaný po návrate z Anglicka, kam odišli bez maloletej.

Konanie sa podľa obžaloby odohralo od mája do októbra v roku 2018, kedy dievča malo 12 rokov. Podľa rozsudku služby dojednávala matka cez erotický portál, kde ponúkala sadomasochistické služby s účasťou komtesky. Dievča sa tak niektorých stretnutí zúčastnilo s matkou, niekedy bolo s mužmi posielané samotné. Svojim kamarátkam popisovalo, ako ho matka pekne obliekla, nafotila a dojednávala schôdzky. Zverilo sa im tiež s tým, že sa musí pozerať na mužov pri ich uspokojovaní.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Matka sa k svojim aktivitám priznala, dcéra sa ich vraj ale nezúčastnila. Na súde sa obhajovala tým, že dcéra od malička klame. "Trest si zaslúžim za to, že som podvádzala svojho muža. Ale nie je to tak, že by som ju mala predávať. Robila som to sama," uviedla žena. "Vôbec som nevedel, čo sa odohráva za mojím chrbtom. Nikdy by som svoju dcéru nepredával," obhajoval sa otec dieťaťa. Poprel aj to, že dieťa bil predlžovačkou, zlomil dievčaťu ruku a nariadil mu ostrihať vlasy. Podľa súdu však obaja nie sú schopní prijať zodpovednosť za svoje konanie a vinu zvaľujú na svoju maloletú dcéru.