Učiteľka (35) mala mať pomer so svojím žiakom (15): Sex v aute, porovnávala ho s manželom!

Kráľovský súd v Aylesbury začal pojednávať v prípade Kandice Barberovej, ktorá sa ešte v roku 2018 mala zapliesť so svojím študentom. Zatkli ju v čase, keď pôsobila na škole Princes Risborough v Buckinghamshire. Svoju vinu tvrdohlavo popiera, hoci v septembri a októbri 2018 chlapcovi poslala cez Snapchat viacero fotografií, na ktorých pózuje hore bez. Vyšetrovatelia tiež zistili, že dvojica si spolu často telefonovala. Ďalším dôkazom má byť výpoveď žiaka, ktorý tvrdí, že sa s Barberovou koncom roku 2018 stretol trikrát v jej aute, ktoré zaparkovala v poli blízko lesa. Spolu vraj na Googli hľadali miesta, kde sa dá dobre skryť a vymýšľali si alibi. Uviedol aj to, že trojnásobná matka mu povedala, že má väčší penis ako jej manžel, že je tehotná a otcom dieťaťa je práve on.

Obžalovaná počas ostatného pojednávania poprela sex s tínedžerom a pripustila len to, že s ním komunikovala na sociálnych sieťach. Zároveň uviedla, že svoje telefónne číslo mu poskytla iba preto, aby jej mohol kedykoľvek zavolať, pretože mal vraj problém s nejakým iným študentom. "Je to niečo, za čo sa teraz nesmierne hanbím. Viem, že to nebolo správne, ale mala som iba dobré úmysly. Vždy so mnou musel o niečom hovoriť a ja som sa iba starala o to, aby bol v poriadku," vyhlásila.

Zdroj: profimedia.sk

Kandice bola v novembri 2018 dva týždne práceneschopná a dôvodom bolo mimomaternicové tehotenstvo. Poprela však, že by sa o tom zmienila svojmu študentovi. O jej diagnóze sa mohol dozvedieť od niekoho zo školy, pretože o tom vedeli všetci jej kolegovia. Nikdy vraj ani len nenaznačila, že by mohol byť otcom jej dieťaťa. Súd si tiež od chlapca vypočul, že v januári 2019 mu riaditeľ odporučil, aby o svojej afére s učiteľkou mlčal, lebo v opačnom prípade ho vyhodia zo školy. Kauza sa ale prevalila pár mesiacov nato, keď začali po škole medzi študentmi kolovať fotky polonahej Barberovej, ktoré mu mala posielať a neskôr sa k nim dostali hackeri. Pojednávanie pokračuje.