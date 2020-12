KORONAVÍRUS WHO pre pandémiu varuje pred nadchádzajúcou lyžiarskou sezónou

Samotné lyžovanie podľa WHO nie je problém, zvýšené riziko prenosu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 sa však môže vyskytnúť na letiskách, v autobusoch, preplnených reštauráciách a krytých lanovkách. Pre médiá sa tak v pondelok vyjadril riaditeľ núdzových operácií WHO Mike Ryan. Podľa Ryana by mali štáty začať uvažovať nad "lyžiarskou sezónou a ďalších dôvodmi pre zhromažďovania a veľmi, veľmi pozorne zvážiť všetky súvisiace riziká". Ak sa však štáty rozhodnú lyžovačky nezrušiť, mali by sa zamerať najmä na minimalizovanie možnosti nákazy.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu oznámila, že Nemecko sa bude v snahe o zamedzenie šírenia infekcie koronavírusu snažiť s ďalšími členskými krajinami EÚ dohodnúť na tom, aby zostali všetky lyžiarske strediská do začiatku januára zatvorené. Francúzsky prezident Emmanuel Macron deň predtým uviedol, že lyžiarske strediská v jeho krajine budú do konca roka zatvorené. Obyvatelia Talianska zas musia podľa tamojšieho premiéra pre pandémiu počítať s tým, že si počas tohtoročných vianočných sviatkov nezalyžujú. "Nemôžeme dovoliť dovolenky na snehu, pretože výsledkom by bola tretia vlna (pandémie)," vyjadril sa minulý týždeň premiér Giuseppe Conte.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz však ešte minulý mesiac vyhlásil, že "zimný turistický ruch v Rakúsku bude organizovaný tak, aby mohol prebiehať bezpečne". Lyžiarske rezorty sú už dokonca niekoľko týždňov otvorené vo Švajčiarsku. Na tamojších zjazdovkách však podľa medializovaných správ hliadkujú policajti dozerajúci na to, či lyžiari dodržiavajú epidemiologické opatrenia ako napríklad nosenie rúšok či dodržiavanie vzájomného odstupu.