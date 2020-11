Žiadne reči o koronavíruse, odkazuje kaviareň zákazníkom: Dôvod je jasný!

„Virológia“ a diskusie o nových protikovidovských opatreniach vlády sú teraz zakázané ako témy rozhovorov v reštaurácii, uviedla majiteľka reštaurácie Cristina Mattioliová. "Musíme sa chrániť pred vírusom, ale musíme si tiež nájsť cestu späť do normálneho života." Preto vyzývame zákazníkov, aby na epidémiu príliš nemysleli.“

#BarFeeling, on the outskirts of #Rome, has a new rule: no talking about #coronavirus! They even offer a few suggestions: #Gossip, #Culture, and #GrandeFratelloVip2020 (Italy's #BigBrother). Customers say they love it. That's Cristina Mattioli in the photo, via @Agenzia_Ansa. pic.twitter.com/S8nv0YpbIX