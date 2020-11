Trump pokračuje v nepodložených tvrdeniach o volebných podvodoch

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump sa v stredu na sociálnej sieti Twitter opäť pustil do napádania volebného procesu v USA a písal o údajných podvodoch v nedávnych prezidentských voľbách. Informovala o tom agentúra DPA.

Trumpove nepravdivé vyjadrenia týkajúce sa volieb sú podľa DPA stále agresívnejšie, keďže jeho šanca na zvrátenie ich výsledkov právnymi krokmi je stále mizivejšia. Donald Trump v stredu okrem iného na Twitteri napísal, že v štáte Michigan bolo spočítaných viac hlasov, než je vôbec počet ľudí, ktorí tam prišli voliť. DPA uvádza, že toto tvrdenie je nepravdivé. Za sporný označil príspevok aj Twitter. Agentúra DPA však dodáva, že Trumpova snaha o zvrátenie výsledkov volieb, v ktorých zvíťazil jeho demokratický rival Joe Biden, má aj praktické dôsledky.

Republikánski členovia vo volebnej rade v Michigane najskôr v utorok odmietli potvrdiť výsledky pre okres Wayne County, v ktorom leží aj najväčšie tamojšie mesto Detroit. Po proteste zo strany voličov i tamojších činiteľov však výsledky a Bidenovu výhru uznali.

Republikánski predstavitelia v štáte Georgia tvrdia, že sú pod tlakom Trumpových stúpencov, ktorí od nich čakajú, že zmenia výsledky a to hoci aj skartovaním časti hlasovacích lístkov. V Georgii by sa prepočítavanie odovzdaných hlasov malo skončiť do stredajšej polnoci. Všetko pritom nasvedčuje tomu, že Biden si udrží svoj tesný náskok pred Trumpom v tomto južanskom štáte, v ktorom už 28 rokov vo voľbách nezvíťazil žiadny demokratický kandidát. Biden tam ešte pred prepočítaním viedol o približne 14.000 hlasov.

V ďalších amerických štátoch vrátane kľúčovej Pensylvánie medzičasom Trumpov tím prehral v takmer všetkých súdnych sporoch, ktoré tam v súvislosti s voľbami viedol, píše DPA. Trumpova kampaň v stredu oznámila, že sa rozhodla požiadať o čiastočné prepočítanie hlasov vo Wisconsine, konkrétne vo volebných okrskoch Milwaukee a Dane, ktoré bude aj financovať.

V okrskoch Milwaukee a Dane získal novozvolený americký prezident Joe Biden dohromady 577.455 hlasov v porovnaní s vyše 200.000 hlasmi, ktoré tam získal Trump. Biden dostal celkovo vo Wisconsine o zhruba 20.000 hlasov viac, ako dosluhujúci prezident.

Trump ešte v utorok odvolal z funkcie Chrisa Krebsa, najvyššieho vládneho funkcionára povereného dohľadom nad bezpečnosťou volieb, ktorý odmietal jeho tvrdenia o "masívnych" podvodoch pri hlasovaní v nedávnych prezidentských voľbách. Krebs naopak voľby označil za najbezpečnejšie v moderných dejinách. Trump na Twitteri napísal, že toto Krebsovo vyhlásenie "bolo veľmi nepresné, pretože došlo k rozsiahlym nečestným praktikám a podvodom". Dodal, že Krebs bol preto s okamžitou platnosťou odvolaný z funkcie riaditeľa agentúry pre bezpečnosť počítačových systémov a infraštruktúry (CISA).

Víťazom amerických prezidentských volieb z 3. novembra sa stal demokratický kandidát Biden po tom, čo zvíťazil v kľúčovom štáte Pensylvánia. Americké médiá ho vyhlásili za víťaza prezidentských volieb 7. novembra.

Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí Joea Bidena za prezidenta a Kamalu Harrisovú za viceprezidentku, sa zíde 14. decembra. Jednotlivé štáty musia do Washingtonu doručiť svoje správy s overenými konečnými výsledkami najneskôr 8. decembra.