Návrh doživotnej imunity pre ruských exprezidentov prešiel v Dume prvým čítaním

Informovala o tom agentúra Interfax s tým, že ide o súčasť návrhov ústavných zmien, ktoré boli toto leto schválené v celoštátnom hlasovaní a okrem iného umožnia, aby prezident Vladimir Putin mohol znovu kandidovať, keď sa mu v roku 2024 skončí jeho štvrté funkčné obdobie. Ak bude tento zákon prijatý, poskytne bývalým prezidentom a ich rodinám imunitu pred stíhaním za trestné činy spáchané za života. Budú tiež oslobodení od domových prehliadok, zatýkania alebo výsluchov.

V súčasnosti majú bývalí prezidenti imunitu iba za trestné činy spáchané v čase výkonu funkcie. Štátna duma v utorok návrh zákona schválila v prvom z troch čítaní. Na prijatie zákona bude potom ešte treba schválenie hornou komorou - Radou federácie - a následne ho ešte musí podpísať prezident. Podľa návrhu zákona môže byť bývalý prezident zbavený imunity, ak bude obvinený zo zrady alebo iných závažných trestných činov a obvinenia potvrdia najvyšší a ústavný súd. Potom musia obe komory parlamentu podporiť návrh dvojtretinovou väčšinou.

Poslanec Pavel Krašeninnikov, jeden z autorov zákona, pre tlačovú agentúru RIA Novosti uviedol, že nový zákon sa nebude vzťahovať na Michaila Gorbačova, ktorý bol prezidentom Sovietskeho zväzu až do jeho rozpustenia v roku 1991. Jediným žijúcim ruským exprezidentom, kým je Putin vo funkcii, je Dmitrij Medvedev, ktorý bol hlavou štátu v rokoch 2008-12.

Štátna duma v utorok, tiež v prvom čítaní, schválila aj ďalší návrh zákona, ktorým sa bývalým prezidentom udeľuje doživotné kreslo v Rade federácie - aj to je pozícia, ktorá poskytuje imunitu pred trestným stíhaním. Predloženie týchto zákonov do Dumy vyvolalo v Rusku fámy, že 68-ročný Putin plánuje odstúpiť. Kremeľ zo označil za "nezmysel" a jednoznačne ju odmietol.

Tieto fámy sa objavilo po tom, ako britský bulvárny denník The Sun s odvolaním sa na tvrdenie ruského historika a politického analytika Valerija Soloveja, ktorý do vlani pôsobil na moskovskej diplomatickej akadémii MGIMO, napísal, že Putin by mohol mať Parkinsonovu chorobu a je pod tlakom rodiny i svojej priateľky, aby pre to odstúpil.