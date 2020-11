Mýtus, že to bude ako u nás? Fakty o rakúskom plošnom testovaní na KORONAVÍRUS!

Ilustračné foto

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

VIEDEŇ - Je to cesta z tvrdého lockdownu? Rakúska vláda, konkrétne kancelár Sebastian Kurz (ÖVP), v nedeľu ohlásila plošné antigénové testy. Vzorom je Slovensko, Kurz o tejto téme bude hovoriť v pondelok na videokonferencii so svojím slovenským náprotivkom Igorom Matovičom. Ako prví budú testovaní učitelia a zdravotnícky personál. Druhý krok: celoštátne masové testy pred Vianocami. Mali by tomu pomôcť ozbrojené sily.