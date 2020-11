Totálne zlyhanie rakúskych úradov? Škandalózny dokument po terore vo Viedni, útočník na striebornom podnose

VIEDEŇ/BRATISLAVA - Štyri obete a 22 zranených. To je bilancia pondelkového teroristického útoku vo Viedni. Na povrch však vyšla otázka, či sa mu nedalo zabrániť. Pre rakúske úrady totiž nebol útočník neznámou osobou. Aj informácie smerujúce zo Slovenska boli alarmujúce. Opozícia žiada rezignáciu rakúskeho ministra vnútra.

Krátko po teroristickom útoku v centre Viedne sa v médiách objavili informácie, že páchateľ muníciu nakúpil na Slovensku. Naša polícia ale neskôr upresnila, že útočník síce v našej krajine bol, no v nákupe neuspel.

Alarmujúcu informáciu posunuli rakúskym kolegom. Potvrdil to aj rakúsky minister vnútra Karl Nehammer. Podľa jeho vyjadrenia dostal Spolkový úrad na ochranu ústavy a boj proti terorizmu informácie od slovenskej tajnej služby. "V ďalších krokoch sa však v komunikácii zjavne niečo pokazilo," citovala Nehammera agentúra APA.

Život po útoku: V uliciach mesta hliadkujú policajti, všetci sú ostražití. Zdroj: TASR/AP Photo/Matthias Schrader

Fatálna chyba

Údajný útočník Kujtim Fejzulai prekročil hranice 21. júla. Na Slovensko nedorazil sám, spoločnosť mu robil ďalší muž. Dvojica prišla na bielom BMW s viedenskou poznávacou značkou. Auto podľa dostupných informácií patrilo matke nemenovaného spoločníka.

Muži mali jasný cieľ, smerovali do obchodu so zbraňami. Chceli si kúpiť náboje do útočnej pušky AK47 (Kalašnikov). Neuspeli. Našim úradom však toto podozrivé konanie neuniklo. "Všetky súvisiace informácie boli prostredníctvom národnej ústredne Europol zaslané dňa 23. 7. 2020 rakúskym orgánom pre informáciu," píše sa v dokumente, ktorý zverejnilo rakúske periodikum Heute. V súvislosti s útokom sa teda hovorí o fatálnej chybe z rakúskej strany.

Ťažko uveriť, skonštatoval rakúsky denník Heute. Slováci podľa neho atentátnika naservírovali na striebornom podnose. Zdroj: reprofoto:heute.at

Rakúska polícia totiž Fejzulaia identifikovala už v lete. "Menovaný je polícii známy v súvislosti s terorizmom," uvádza sa v dokumente. Poznatky sa však podľa denníka Bild nedostali na viedenskú prokuratúru, ministerka spravodlivosti sa o ceste útočníka do našej krajiny dozvedela až po samotnom útoku.

Opozícia po zverejnení šokujúcich skutočností žiada rezignáciu ministra vnútra. "Zdá sa, že došlo k vážnym chybám, za ktoré je zodpovedný minister vnútra Karl Nehammer," vyjadril sa politik Jörg Leichtfried.

Rakúsko po pondelkovom útoku vyhlásilo trojdňový štátny smútok. Zdroj: TASR/AP

Bild však poukázal aj na ďalšiu znepokojujúcu skutočnosť. K páchateľovi sa mali dostať informácie o tom, že je v hľadáčiku polície. Expert na terorizmus Nicolas Stockhammer sa preto domnieva, že práve to ho mohlo motivovať k zmene plánov a teda k skoršiemu atentátu.

Razie na viacerých miestach

Razie v spojitosti s pondelňajším teroristickým útokom vo Viedni začali v piatok ráno prebiehať v Nemecku. Informovala o tom agentúra DPA.

Spolkový kriminálny úrad na Twitteri uviedol, že prehľadávajú domovy a obchodné priestory štyroch osôb v nemeckých spolkových krajinách Dolné Sasko, Hesensko a Šlezvicko-Holštajnsko. Tieto štyri osoby podľa BKA nie sú priamo podozrivé z útoku, môžu však mať spojitosť s údajným útočníkom.

Anschlagsgeschehen in Wien



BKA-Kräfte durchsuchen seit heute Morgen im Auftrag des @GBA_b_BGH & mit Unterstützung von Polizeikräften aus NI, HE, SH sowie der BPol (GSG9) die Wohn-& Geschäftsräume von 4 nicht tatverdächtigen Personen in Osnabrück, Kassel sowie im Kreis Pinneberg. pic.twitter.com/KI4RTKWAaV — Bundeskriminalamt (@bka) November 6, 2020

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer vo štvrtok povedal, že islamisticky motivovaný útok vo Viedni má väzby aj na Nemecko. Islamisti v Európe majú podľa hovorcu ministerstva vnútra hustú sieť kontaktov presahujúcich hranice krajín, preto sa takéto kontakty dajú predpokladať aj v tomto prípade.

Mal konať sám

Pondelňajšia streľba v centre Viedne si vyžiadala štyri životy a najmenej 22 zranených. Útočníkom bol podľa polície 20-ročný Kujtim Fejzulai, ktorý mal rakúske aj severomacedónske občianstvo.

Kujtim Fejzulai bol v minulosti za mrežami, dôvodom bola práve snaha o spolčenie sa s radikálmi. Na slobodu sa dostal predčasne. Zdroj: Twitter

Páchateľa polícia krátko po útoku zastrelila. Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer v stredu potvrdil, že Fejzulai konal sám. K útoku sa neskôr prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.

Nehammer vo štvrtok na tlačovej konferencii informoval, že vyšetrovanie prebieha aj vo Švajčiarsku a v ďalšej krajine, ktorú nemenoval. Švajčiarska polícia zadržala v utorok dve osoby, ktoré už v minulosti trestne stíhali v súvislosti s terorizmom.