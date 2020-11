FOTO Šokujúce informácie po terore vo Viedni: Útočník obalamutil úradníkov! Na Slovensku nepochodil

Kujtim Fejzulai mal rakúske aj severomacedónske občianstvo. Pre políciu nebol neznámou osobou. V minulosti bol za mrežami a dôvodom bola práve jeho snaha o spolčenie sa s radikálmi. Podľa medializovaných informácií chcel odísť do Sýrie a bojovať v radoch Islamského štátu.

Zdroj: Twitter

Posedieť si mal 22 mesiacov. Napokon ho prepustili predčasne, portál novinky.cz uvádza, že Fejzulai sa dostal na slobodu v decembri 2019. Teda po siedmich mesiacoch. Dôvod? Pôvodne sa hovorilo o tom, že rolu hral jeho nízky vek. Aktuálne ale vyšli na povrch ďalšie informácie.

Mladík sa mal zapojiť do programu deradikalizácie a zahrať divadielko na úradníkov. "Bol prepustený predčasne, pretože sa zapojil do programu deradikalizácie. Mal byť pripravený sa viac integrovať do spoločnosti. Zvládol ale obalamutiť justičný program deradikalizácie a dosiahol tak predčasného prepustenia," vyjadril sa rakúsky minister vnútra

Fejzulai sa, bohužiaľ, vôbec nezmenil. Všetko vyvrcholilo tým, že v pondelok zastrelil vo Viedni štyroch nevinných ľudí. O život prišiel aj on sám. Besný útok ukončila polícia, ktorá ho zneškodnila.

Na Slovensku nepochodil

Krvavý útok sa odohral len pár desiatok kilometrov od našich hraníc. Hovorilo sa aj o tom, že útočník si strelivo zaobstaral počas leta práve na Slovensku. V stredu však polícia informáciu vyvrátila. Slovensko síce navštívila podozrivá skupinka z Rakúska, no nákup munície nebol úspešný.

"Slovenská polícia v lete zachytila informáciu, že sa podozrivé osoby z Rakúska snažili nakúpiť muníciu na našom území. Nákup sa im však zrealizovať nepodarilo. Informáciu sme hneď poslali rakúskym kolegom. Viac sa k danej veci vyjadrovať nebudeme, aby sme neohrozili vyšetrovanie v Rakúsku," uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Ulice Viedne sa po útoku hemžili stovkami policajtov. Zdroj: SITA/AP Photo, Ronald Zak

Muž so svojim známym mal Slovensko údajne navštíviť v polovici júla. Rakúsky denník Heute informoval, že si tu chceli zaobstaral muníciu do útočnej pušky typu AK-47 (kalašnikov). Aj podľa odborníka sa však vo Viedni nestrieľalo z kalašnikova, ale z juhoslovanskej útočnej pušky M70.

Konal sám?

Útok si vyžiadal štyri obete a 22 zranených. K streľbe došlo na viacerých miestach v centre. Koľko ľudí bolo zapletených do prípravy otrasného zločinu? To stále skúma polícia.

V utorok zatkli dvoch občanov Švajčiarska vo veku 18 a 24 rokov v meste Winterthur v spolupráci s rakúskymi úradmi. "Rozsah prepojenia medzi dvoma zadržanými osobami a údajným páchateľom je momentálne predmetom vyšetrovania," uviedla polícia vo vyhlásení. Švajčiarske úrady a polícia už predtým avizovali, že vyšetrujú každú spojitosť medzi útokom vo Viedni a Švajčiarskom. Polícia na tento účel vytvorila aj špeciálnu pracovnú skupinu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ronald Zak

Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer v utorok podľa agentúry APA oznámil, že polícia v súčasnosti vypočúva 14 osôb, ktoré zadržali pre možné prepojenie na útočníka. Podozrivých policajti zadržali pri zásahoch na 18 miestach vo Viedni a na viacerých miestach Dolného Rakúska.

Posledný deň pred lockdownom

Krvavá dráma sa vo viedenskej metropole odohrala v pondelok. V centre mesta v prvom obvode bolo aj napriek neutešenej pandemickej situácii viac ľudí, ako za posledné dni. Dôvodom bolo najmä to, že ľudia chceli ešte využiť služby barov a reštaurácií pred lockdownom, ktorý začal platiť po pondelkovej polnoci. Okrem toho bolo príjemné počasie. Idylku ale narušili výstrely.

Ľudia v panike utekali do bezpečia, polícia dôrazne odporúčala, aby občania neriskovali a zostali doma, prípadne si našli bezpečné miesto, kde prečkajú, kým sa situácia upokojí. Mnohí sa kontaktovali cez sociálne siete, navzájom sa uisťovali, že sú v poriadku, prípadne si dokonca ponúkali dočasný úkryt. Nik spočiatku netušil, koľko nebezpečných útočníkov sa pohybuje v uliciach...

Kontroly zaviedli aj na hraniciach susedných štátov. Vrátane Slovenska. "Na strategické miesta, ktoré boli vyhodnotené na základe získaných informácií ako rizikové boli ihneď vyslané policajné hliadky," priblížila polícia. Kontroly vykonávali aj na čerpacích staniciach či odstavných parkoviskách.

Hrdinovia, ktorí rúcajú predsudky

Útok vo Viedni opäť otvoril dvere nenávisti voči moslimom. Do pozornosti sa však dostali príbehy, v ktorých sú hrdinami práve moslimovia.

"Mikail Özen (25) a Recep Tayyip Gültekin (21) sú moslimskí hrdinovia včerajška. Rakúski štátni občania tureckého pôvodu. Bez zaváhania, uprostred epicentra prestreliek, zachránili život ženy a policajta," opísala naša polícia. Podľa portálu BBC Recepa počas snahy pomôcť dokonca postrelili do nohy.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

„My moslimovia odsudzujeme akýkoľvek druh teroru. Milujeme Rakúsko, stojíme za Rakúskom. Rakúsko je naša vlasť. Kedykoľvek by sme opäť pomáhali...,“ odkázala dvojica mužov.

Özen sa vyjadril, že správny moslim odmieta akýkoľvek druh teroru. "Naša kultúra nám hovorí, bez rozdielu na to v ktorej krajine žijeme, keď tam žijeme, tak tam patríme. Preto by sme mali byť pripravení pomáhať štátu a dodržiavať zákony. Takto sme sa to naučili," povedal.

Za pomoc počas útoku však ocenili aj tretieho muža. Je ním mladý moslim Osama Joda (23), ktorý pracuje v reťazci s rýchlym občerstvením na námestí Swedenplatz, teda v bezprostrednej blízkosti, kde sa tragédia odohrala. Aj on preukázal statočnosť.

Počas útoku zachránil život mladému policajnému dôstojníkovi, ktorého trafila guľka. "Stiahol som ho za betónovú lavičku a snažil sa zastaviť krvácanie," opísal Osama s tým, že krv bola všade. Vyslúžil si čestné vyznamenanie od viedenského policajného prezídia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Paradoxné je, že Osama chcel so svojou rodinou minulý rok kúpiť rodinný dom v obci Weikendorf v Dolnom Rakúsku, avšak starosta bol rázne proti s odôvodnením, že moslimské a západné hodnoty sú nezlúčiteľné. Iné sú slová ministra vnútra po útoku. "Žiaden teroristický útok neuspeje v rozdelení našej spoločnosti," odkázal.