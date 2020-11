Poliaci si stoja za svojím: Väčšina ľudí si myslí, že cirkev má vo verejnom živote negatívnu rolu

VARŠAVA - Takmer dve tretiny Poliakov tvrdia, že katolícka cirkev hrá negatívnu úlohu vo verejnom živote. Ukázal to v stredu zverejnený prieskum vykonaný inštitútom United Surveys, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra DPA.

Až 37 percent opýtaných pripísalo cirkvi "určite negatívnu" úlohu vo verejnom živote a 28 percent uviedlo, že má "skôr negatívnu" úlohu. Prieskum si objednali poľský denník Dziennik Gazeta Prawna (DGP) a komerčná rozhlasová stanica RMF FM. Iba 27,4 percenta respondentov odpovedalo, že cirkev má vo verejnom živote pozitívnu rolu.

Dokonca aj ľudia, ktorí pravidelne chodia do kostola, sú názorovo rozdelení takmer na polovice - 48 percent hodnotí úlohu cirkvi pozitívne a 50 percent tvrdí opak. Kým vyše 90 percent Poliakov sa hlási za katolíkov, iba 38 percent chodilo v roku 2018 pravidelne na nedeľné bohoslužby, vyplýva z údajov cirkvi. Odborníci poukazujú na to, že k nízkej dôveryhodnosti cirkvi prispievajú faktory ako zasahovanie cirkevných predstaviteľov do politických záležitostí Poľska, ich okázalý spôsob života, ako aj pohlavné zneužívanie detí kňazmi.

Verejnú mienku ovplyvňujú aj prebiehajúce protesty proti rozhodnutiu sprísniť zákon o interrupciách, ktoré sa čiastočne pripisuje nátlaku zo strany katolíckej cirkvi. Podľa tohto prieskumu DGP podporujú uvedené protesty dve tretiny Poliakov Prieskum sa uskutočnil 31. októbra na vzorke 1000 profesionálne aktívnych Poliakov.