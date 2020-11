ONLINE Trump alebo Biden? Napínavý zápas o kreslo prezidenta USA vrcholí!

WASHINGTON - V USA vrcholia prezidentské voľby. Každý z kandidátov musí nazbierať hlasy najmenej 270 voliteľov. Komu sa to podarí? Sledujte náš online a dozviete sa všetko potrebné!

Projekcie stanice Fox News prisudzujú republikáni Donaldovi Trumpovi víťazstvo na Floride, ktorú väčšina pozorovateľov považovala za potrebnú pre jeho šance na zisk ďalšieho mandátu. Podľa agentúry AP zvíťazí aj v Idahu, celkovo si tak novo pripočíta 33 voliteľov. Demokrat Joe Biden zase podľa prognózy takisto Fox News vyhrá v Arizone, ktorú pri minulých voľbách získal Trump. K tomu podľa očakávania vyhrá tiež v Kalifornii, Oregone a štáte Washington a získa tak celkom ďalších 95 voliteľov. O víťazovi však nie je jasno, stále sa čaká na výsledky z ďalších kľúčových bojísk.

Drvivá väčšina amerických štátov už uzavrela svoje volebné miestnosti, hlasovanie pokračuje už len na Havaji a Aljaške.

Trumpovo víťazstvo na Floride a Bidenovej v Arizone zatiaľ predpovedá len Fox News, ostatné americké médiá doteraz oba súboje považujú za príliš tesné.

. Zdroj: TASR/ AP

Trump v súčasnej chvíli získa zatiaľ 117 voliteľov, Biden potom 134. K víťazstvu vo voľbách ich potrebujú nazbierať najmenej 270. Všetky projekcie zodpovedajú predvolebnému očakávaniu.

O 02:00 SEČ sa uzavreli volebné miestnosti vo veľmi dôležitej Pensylvánii a na Floride. Smerodajné výsledky v Pensylvánii sa predpokladajú až za niekoľko dní, Florida sa však podľa modelu denníka The New York Times po sčítaní 92 percent hlasov prikláňa k Trumpovi.

O 04:00 SEČ sa zatvorili volebné miestnosti v Nevade, Iowe, Montane a Utahu. v 05:00 SEČ skončilo hlasovanie v Kalifornii, Washingtone, Oregone a Idahu. Ako posledné dva štáty uzatvoria volebný deň Havaj v 06:00 SEČ a Aljaška o hodinu neskôr.

Vzhľadom k neobvykle vysoký počet poštových hlasov, ktoré sa často sčítajú pomalšie a s oneskorením, tento rok nemusí byť víťaz istý už vo volebnú noc.

Predpokladané Trumpová víťazstvo na Floride mu však otvára ďalšiu časť súboja o Biely dom, podľa expertov by totiž bez tohto tretieho najľudnatejšieho štátu jeho šance na ďalšie štyri roky v Bielom dome v podstate pohasly. Prezidentovi sú pritom naklonené aj ďalšie dva kľúčové štáty, v ktorých sa očakáva pomerne rýchly súčet hlasov, a to Severná Karolína a Georgia.

Biden by získal Arizonu ako prvý demokrat od roku 1996. Je preto stále pravdepodobnejšie, že sa na meno nového prezidenta USA bude čakať dlhšie, než býva obvyklé.

Pozornosť sa teraz presúva na ďalší nerozhodné súboje, a to v najmä v Pensylvánii, Michigane, Wisconsine, Ohiu a Minnesote, do istej miery aj v Iowe. Tamojšie projekcie však zrejme nebudú známe v najbližších hodinách či dokonca dňoch v dôsledku nezvyčajne vysokého počtu poštových hlasov, ktoré sa sčítajú pomalšie a často s oneskorením.

Zdroj: TASR/ AP

Trump si podľa doterajších prognóz zatiaľ zaistí 147 voliteľov, Biden potom 220. Pre víťazstvo vo voľbách je nutné ich získať najmenej 270.

Americké médiá zatiaľ prisudzujú republikánskemu prezidentovi Južnú Karolínu, Oklahomu, Alabamu, Mississippi, Missouri, Tennessee, Západnú Virgíniu, Kentucky, Indianu, Arkansas, Južnú a Severnú Dakotu, Louisianu, Kansas, Wyoming, časť Nebrasky a Utah. Jeho demokratický súper Biden potom zvíťazí v Connecticute, Delaware, Marylande, New Jersey, Rhode Islande, Massachusetts, Illinois, New Yorku, Novom Mexiku, Colorade a v New Hampshire. Podľa televízie Fox News tiež získal tri zo štyroch voliteľov z Maine.

Ako posledné dva štáty uzatvoria volebný deň Havaj v 06:00 SEČ a Aljaška o hodinu neskôr. V žiadnom z týchto štátov sa nečaká tesný súboj.

ONLINE

5:42 Americký prezident Donald Trump usilujúci sa o znovuzvolenie v utorňajších prezidentských voľbách zvíťazil v kľúčovom štáte Florida. Za víťaza ho vyhlásila televízna stanica Fox News a víťazstvo v tomto štáte následne deklarovala aj Trumpova kampaň.

Ide o významný zisk, pretože ak by na Floride vyhral demokrat Joe Biden, Trump by stratil šancu na opätovné zvolenie, komentovala Fox News.

"Prezident Trump vyhral na Floride," napísala na Twitteri Trumpova volebná kampaň, ktorej vyjadrenie citovala agentúra AFP.

Biden aktuálne vedie v počte voliteľov pred Trumpom podľa stanice CNN v pomere 192 ku 114. Na zvolenie je potrebných minimálne 270.

5:34 Demokrat Joe Biden podľa prognóz zvíťazí v štáte Illinois, ktorý disponuje 20 hlasmi voliteľov. Informovala o tom v stredu ráno stanica Sky News.

Americké médiá vyhlásili Bidena za víťaza v štáte New Hampshire. V štáte Iowa viedol pri 40 percentách zrátaných hlasov Biden pred Trumpom v pomere 57 ku 41 percent hlasov. Biden podľa prognóz zvíťazí v Kalifornii, Oregone a v štáte Washington.

Donald Trump si naopak na svoje konto pripísal štát Idaho.

5:33 Biden aktuálne vedie v počte voliteľov pred Trumpom podľa stanice CNN v pomere 192 ku 108. Donald Trump má však náskok vo viacerých kľúčových štátoch vrátane Floridy. Televízia Fox News už prognózovala, že Trump sa stane víťazom volieb na Floride, ktorá disponuje hlasmi 29 voliteľov.

5:33 Americký prezident Donald Trump usilujúci sa o znovuzvolenie v utorňajších prezidentských voľbách zvíťazil v kľúčovom štáte Florida. Za víťaza ho vyhlásila televízna stanica Fox News.

5:28 Trumo vedie v Pennsylvanii, ale náskom nemá veľký.

Zdroj: CNN/ reprofoto

5:22 Opakovanie roku 2016?

Televízni experti v USA priniesli prvé paralely s voľbami pred štyrmi rokmi. Výsledky sú v skutočnosti zatiaľ prevažne zhodné, ŽIADNY federálny štát nemohol byť prevzatý z príslušným oponentom.

Ale: Stále chýbajú rozhodujúce štáty!

5:19

Zdroj: Fox News/ reprofoto

5:13 Obhajca úradu amerického prezidenta Donald Trump podľa stanice Fox News rovnako ako pred štyrmi rokmi zvíťazil na Floride. Získal tak ďalších 29 voliteľov a uspel v prvom z kľúčových súbojov, ktoré môžu rozhodnúť o výsledku prezidentských volieb. Prieskumy pritom na Floride predpovedali úspech jeho demokratickému rivalovi Joeovi Bidenovi.

4:53 Demokratická strana si podľa odhadu staníc Fox News a NBC udrží väčšinu v Snemovni reprezentantov. Budúci pomer síl v Senáte zatiaľ nie je jasný. Okrem prezidenta Američania volia 435 kongresmanov a 35 senátorov. Svoje kreslo už obhájili doterajší vodca republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell či spojenec prezidenta Donalda Trumpa Lindsey Graham. V Colorade republikáni o jedného senátora prišli, v Alabame ale na úkor demokratov jedno kreslo získali.

Projekcia CNN o priebežnej situácii v Kongrese

Zdroj: CNN/ reprofoto

4:47 V Severnej Karolíne, ktorá tiež patrí k rozhodujúcim štátom, sú sily oboch súperov prakticky vyrovnané, píšu americké médiá.

Agentúra AP uviedla, že v Kansase a Missouri zvíťazil Trump. Americké médiá Trumpa vyhlásili za víťaza aj v štáte Utah.

Zdroj: TASR/ AP

Medzičasom sa výrazne znížil Bidenov náskok v počte voliteľov na 89 v pomere k 72, ktoré nateraz získal Trump, informovala televízia CNN.

04:40: Americký prezident Donald Trump usilujúci sa o znovuzvolenie v prezidentských voľbách vedie pred demokratom Joeom Bidenom vo viacerých kľúčových štátoch - Texase, Ohiu, Georgii, na Floride, v Pennsylvánii, vo Wisconsine či v Michigane. Informovali o tom v stredu ráno stanice Sky News a CNN.