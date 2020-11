MIMORIADNE Útok v centre Viedne! Hlásia až sedem obetí

To, či bola cieľom útoku židovská synagóga, sa zatiaľ podľa slov hovorkyne nedá potvrdiť. Synagóga bola v čase streľby uzavretá.

Still active: Stay at home! If you're on the Streets, take shelter! Keep away from public places, don't use public Transportation! #0211w

Svedkovia pre portál OE24 uviedli, že padlo "najmenej 50 výstrelov". Videozábery zverejnené televíziou spomínaného portálu zachytávajú brutálny útok. Krvácajúci ležal na zemi pred miestnym podnikom na námestí Schwedenplatz.

Presný počet útočníkov zatiaľ nie je známy. Portál OE 24 uviedol, že útočníkov môže byť až desať a niektorí z nich sa stále pohybujú v uliciach mesta. Panuje strach. Na sociálnej sieti si ľudia podávajú pomocnú ruku. "Ak by sa niekto potreboval ukryť, som doma," odkazujú si navzájom.

Zdroj: TASR/AP

Do nemocníc bolo v dôsledku streľby prevezených už 15 zranených. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na hovorcu združenia viedenských nemocníc Christopha Mieraua.

Polícia na Twitteri zhrnula, že k útokom došlo na dovedna šiestich miestach vo Viedni, podieľalo sa na nich viacero páchateľov s automatickými zbraňami.

Zdroj: TASR/AP

Uzatvorené je celé centrum Viedne. Podľa neoficiálnych zdrojov sú nasadení záchranári v okruhu 50 kilometrov od Viedne. Do Viedne boli povolané špeciálne jednotky Cobra z miest Wiener Neustadt, Graz a Linz.

Podľa nepotvrdených správ malo v siedmom viedenskom obvode dôjsť k rukojemníckej dráme a ďalšie výstrely padli aj v štvrti Leopoldstadt.

BREAKING - More than 1,000 people are stuck inside the Vienna Opera house. ORF TV has issued a map of the 6 locations attacked this evening in #Vienna (via @Faytuks and @AuroraIntel ) pic.twitter.com/O1Qq7cVJa5

Viedenská polícia na Twitteri vyzvala ľudí, aby na sociálnych sieťach nezverejňovali v súvislosti so streľbou nijaké fotografie ani videá s tým, že takéto konanie ohrozuje zásahové jednotky, ako aj civilné obyvateľstvo. Osoby, ktoré majú k dispozícii dokumentáciu z útoku, ju majú nahrať na príslušný link polície.

Jednou z obetí má byť aj samovražedný atentátnik, ktorý mal na sebe odpáliť pás s výbušninami.

Zdroj: TASR/AP

Česká polícia večer na Twitteri uviedla, že v súvislosti s útokom vo Viedni prijala preventívne opatrenia na hraničných prechodoch s Rakúskom. Polícia vykonáva náhodné kontroly vozidiel a cestujúcich.

Českí ochrancovia zákona tiež informovali, že posilnili "stráženie hlavných židovských zariadení v Českej republike", pričom toto preventívne opatrenie "odráža vývoj nielen v susednom Rakúsku".

Minister vnútra SR Roman Mikulec na sociálnej sieti reagoval, že je o útoku informovaný. "Podnikli sme všetky potrebné kroky na zaistenie bezpečnosti našich občanov," uviedol.

Zdroj: reprofoto:facebook/Roman Mikulec - minister vnútra SR

Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok v pondelok neskoro večer na Twitteri vyjadril šok nad teroristickým útokom v rakúskej metropole a solidaritu s občanmi susednej krajiny.

"Sme šokovaní zo záberov z teroristického útoku vo Viedni. V týchto ťažkých chvíľach sme v mysliach a srdciach s občanmi Rakúska. Cítime hlbokú ľútosť nad obeťami, naša solidarita patrí všetkým, ktorí stratili svojich milovaných. Slovensko stojí po boku Rakúska," napísal Korčok v tvíte.

We are shocked after having seen the pictures from terrorist attack in #Vienna. In these difficult moments our minds & hearts are with citizens of Austria. We deeply regret casualties, our solidarity belongs to all those who lost their loved ones. 🇸🇰 stands with 🇦🇹. @MFA_Austria