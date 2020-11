Svet reaguje na útok vo Viedni: Smútok a hrôza, bol to zbabelý čin násilia a nenávisti

Európa "dôrazne odsudzuje tento zbabelý čin, ktorý je proti životu a proti našim ľudským hodnotám", napísal na Twitteri šéf Európskej rady Michel. Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na Twitteri uviedla, že je "šokovaná a zarmútená". Dodala: "Naše myšlienky sú s rodinami obetí a s rakúskym ľudom." Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli uviedol, že cíti "smútok a hrôzu", a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell označil teroristický útok za "zbabelý čin násilia a nenávisti".

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa po streľbách vo Viedni zaviazal, že Európa neustúpi teroristom. "My Francúzi cítime po útoku vo Viedni šok a žiaľ spoločne s rakúskym ľudom," napísal Macron po francúzsky a nemecky v tvíte. "Po Francúzsku bol napadnutý ďalší priateľský národ. Toto je naša Európa. Naši nepriatelia musia vedieť, s kým majú do činenia. My ani trochu nepovolíme," uviedol Macron.

Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok po útoku na Twitteri napísalo: "My neustúpime nenávisti, ktorá chce rozdeliť naše spoločnosti. Aj keď ešte nepoznáme rozsah teroru, v týchto ťažkých hodinách sme v myšlienkach so zranenými a obeťami." Ministerstvo označilo správy zo susedného Rakúska za "desivé a spôsobujúce rozrušenie".

Aj taliansky premiér Giuseppe Conte "ostro odsúdil" streľby vo Viedni. "V našom spoločnom európskom domove nie je miesto pre nenávisť a násilie," napísal Conte na Twitteri v taliančine aj nemčine. Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio tiež v tvíte uviedol, že "Európa musí po zbabelom útoku reagovať". Sústrasť po teroristickom útoku vyjadrilo Rakúsku i Rusko, a to prostredníctvom oficiálnej hovorkyne ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej.

Teroristický útok vo Viedni odsúdili Trump i Turecko

Americký prezident Donald Trump odsúdil pondelkový teroristický útok v rakúskej metropole Viedeň, pri ktorom podľa aktualizovaných údajov zahynuli štyria civilisti. Tento útok bol podľa Trumpa "ďalším podlým teroristickým činom v Európe", informovala v utorok tlačová agentúra DPA.

"Modlíme sa za Viedenčanov. Tieto hrozné útoky na nevinných ľudí sa už musia skončiť. Spojené štáty stoja pri Rakúsku, Francúzsku a celej Európe v boji proti teroristom vrátane tých radikálnych islamistických," napísal Trump na sociálnej sieti Twitter.

K odsúdeniu útoku sa pridalo aj Turecko. "So zarmútením sme prijali správy, že teroristický útok vo Viedni si vyžiadal mŕtvych a zranených. Ostro odsudzujeme tento čin a vyjadrujeme sústrasť rodinám tých, ktorí prišli o svoje životy, a zraneným prajeme skoré uzdravenie. Turecko ako krajina, ktorá desaťročia zápasí s rozličnými formami terorizmu, vyjadruje solidaritu s rakúskym ľudom," uviedlo vo vyhlásení turecké ministerstvo zahraničných vecí.

Útok vo Viedni odsúdila aj Merkelová

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok vyjadrila šok nad pondelňajším teroristickým útokom v rakúskej metropole Viedeň a solidaritu s občanmi susednej krajiny v boji proti "islamistickému terorizmu". Informovala o tom agentúra Reuters.

"V týchto ťažkých hodinách, keď sa Viedeň stala terčom teroristického násilia, som myšlienkami s tamojšími obyvateľmi a bezpečnostnými silami, ktoré sa postavili nebezpečenstvu," uviedla Merkelová vo vyhlásení, ktoré zverejnil jej hovorca na Twitteri.

"My Nemci vyjadrujeme súcit a solidaritu s našimi rakúskymi priateľmi. Boj proti islamistickému terorizmu je naším spoločným bojom," dodala.

V súvislosti s útokom Nemecko zintenzívnilo kontroly na svojich hraniciach s Rakúskom. Sprísnené hraničné kontroly sú teraz "taktickou prioritou" policajných zložiek, uviedol hovorca nemeckej polície.

Szijjártó k útoku vo Viedni

Európa a európske národy sa musia chrániť pred rozmáhajúcim sa nepríčetným násilím, v opačnom prípade nastanú obrovské problémy, reagoval v utorok na pondelňajšie útoky vo Viedni maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

"Náš kontinent zasiahla zarážajúca vlna teroru. Prišiel čas, aby sa Európa zomkla voči tým, čo sa vyhrážajú terorom, i voči teroristom. Musíme si uvedomiť, že je ohrozená bezpečnosť Európy a spolu s ňou aj európsky životný štýl," dodal šéf diplomacie vo vyjadrení na Facebooku, v ktorom vyslovil podporu "rakúskym priateľom".