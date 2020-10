Európski lídri reagujú na útok nožom v Nice: Podporu v boji proti extrémizmu vyjadril aj premiér Matovič

"Všetci v Európe pociťujeme túto bolesť. Je našou povinnosťou sa spoločne postaviť proti násiliu a proti tým, ktorí sa snažia podnecovať a šíriť nenávisť," uviedol. "Tento čin, ktorý je rovnako barbarský ako zbabelý, uvrhol celú krajinu do smútku," napísal na Twitteri francúzsky premiér Jean Castex.

"Som zhrozený zo správ z mesta Nice o barbarskom útoku v Bazilike Matky Božej. Myslíme na obete a ich rodiny a Spojené kráľovstvo vytrvalo stojí po boku Francúzska proti teroru a neznášanlivosti," reagoval na Twitteri britský premiér Boris Johnson.

Pápež František útok odsúdil a uviedol, že terorizmus nie je za žiadnych okolností akceptovateľný. "Modlí sa za obete a ich blízkych, a za to, aby prestalo násilie, aby sme na seba opäť hľadeli ako na bratov a sestry, a nie ako na nepriateľov, a aby sa milovaný francúzsky ľud spojil v boji proti zlu dobrom," priblížil pápežovu reakciu hovorca Vatikánu Matteo Bruni. Informoval o tom britský denník The Telegraph.

I am close to the Catholic community of #Nice, mourning the attack that sowed death in a place of prayer and consolation. I pray for the victims, for their families and for the beloved French people, that they may respond to evil with good. — Pope Francis (@Pontifex) October 29, 2020

Útok odsúdilo aj Turecko, ktoré posledný týždeň kritizuje prístup francúzskej vlády ku karikatúram proroka Mohameda. "Neexistuje dôvod, ktorý by oprávnil alebo ospravedlnil zabitie alebo násilie," uviedlo podľa The Telegraph turecké ministerstvo zahraničných vecí. "Turecko ako krajina, ktorej občania boli tiež obeťami terorizmu, vyjadruje Francúzom solidaritu."

Úprimnú sústrasť pozostalým obetí a solidaritu s Francúzskom vyjadrili na Twitteri tiež holandský premiér Mark Rutte a belgický premiér Alexander De Croo. Solidaritu s Francúzskom vyjadril aj predseda Európskej rady Charles Michel. "V myšlienkach som s obeťami ohavného útoku v Nice a ich pozostalými. Celá Európa je s vami," napísal na Twitteri.

"Som otrasená brutálnymi vraždami v kostole v Nice. Moje myšlienky sú s príbuznými pozostalých a obeťami. Nemecko stojí v tejto ťažkej chvíli po boku Francúzska," uviedla podľa britského denníka The Telegraph nemecká kancelárka Angela Merkelová. The Telegraph priniesol aj o reakciu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá útok označila za "ohavný a brutálny".

Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček v televízii ČT24 vyjadril pozostalým obetí úprimnú sústrasť. Následne zdôraznil, že ČR jasne stojí za európskymi hodnotami vrátane slobody slova. Taliansky premiér Giuseppe Conte na sociálnej sieti tiež odsúdil "podlý útok" a pozostalým obetí vyjadril úprimnú sústrasť. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov útok označil za "absolútne hrôzostrašnú tragédiu," informovala agentúra TASS.

Matovič vyjadril Francúzsku podporu v boji proti extrémizmu

Slovenský premiér Igor Matovič vo štvrtok vyjadril francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi podporu v boji proti extrémizmu po útoku v juhofrancúzskom meste Nice, pri ktorom zomreli traja ľudia. "Nedávna brutálna vražda profesora Patyho je útokom na hodnoty EÚ, naše hodnoty. Musia byť chránené. Sme v tom spolu," napísal Matovič na sociálnej sieti Twitter.

V juhofrancúzskom meste Nice zabil vo štvrtok útočník v blízkosti Baziliky Matky Božej nožom troch ľudí a viacerých ďalších zranil. Podľa starostu Nice Christiana Estrosiho všetko naznačuje tomu, že išlo o teroristický útok. Páchateľ údajne pri útoku opakoval slová "Alláhu akbar". Polícia ho krátko po útoku zadržala a previezla do nemocnice, pretože sa počas zatknutia zranil. Motív jeho útoku je zatiaľ neznámy, prípad vyšetruje francúzska protiteroristická prokuratúra.

Support to @EmmanuelMacron & 🇫🇷, member of our European family in the fight against extremism. Recent brutal murder of professor Paty is an attack against EU values, our values. They must be protected. We are in this together. — Igor Matovic (@i_matovic) October 29, 2020

Šéf diplomacie Korčok odsúdil útok proti ľudskosti

Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok vyjadril solidaritu s Francúzskom po "útoku proti ľudskosti a našim hodnotám" v juhofrancúzskom meste Nice, pri ktorom zomreli traja ľudia. "Absolútne dôverujem francúzskym lídrom a orgánom, ktoré sa nikdy nevzdajú svojho odhodlania chrániť francúzskych občanov a eliminovať zbabelých páchateľov týchto zločinov," napísal Korčok na sociálnej sieti Twitter.