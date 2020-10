FOTO Lukašenkovi dnes vypršalo ultimátum: Do ulíc vyšlo viac ako 100-tisíc ľudí

Podľa bieloruského ľudskoprávneho centra Viasna polícia zadržala v rôznych mestách približne 60 ľudí. V meste Lida úrady potvrdili použitie slzotvorného plynu. Štátne médiá nezverejňovali fotografie z protestov. Stovky policajtov a vojakov zablokovali centrum hlavného mesta Minsk. Ozbrojení uniformovaní muži v kuklách zaujali pozície aj na dvoch hlavných dopravných tepnách, aby zabránili demonštrácii.

Úrady uzavreli všetky stanice metra v centre mesta, aby zabránili prílevu ľudí. Vypli aj vysokorýchlostný mobilný internet, aby zabránili ľuďom v usporiadaní protestu. Masové protesty vypukli v Bielorusku po tom, ako ústredná volebná komisia vyhlásila Lukašenka za víťaza augustových prezidentských volieb, v ktorých získal vyše 80 percent hlasov, zatiaľ čo jeho vyzývateľku Sviatlanu Cichanovskú podporilo desať percent voličov.

Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované. Cichanovská ani zvyšok opozície neuznávajú oficiálne výsledky prezidentských volieb v Bielorusku a ani Lukašenka ako hlavu štátu. Rovnaký postoj má EÚ, USA i ďalšie štáty. Cichanovská dala Lukašenkovi 13. októbra ultimátum: ak do 12 dní neodstúpi, nezastaví násilie a neprepustí politických väzňov, podniky v celej krajine začnú štrajkovať.

"Ak naše požiadavky nebudú splnené do 25. októbra, celá krajina vyjde v pokoji do ulíc," uviedla vo vyhlásení Cichanovská, ktorá žije v exile v litovskom Vilniuse. "Všetky podniky vstúpia 26. októbra do štrajku, všetky cesty budú zablokované a štátne podniky nebudú mať žiadny odbyt," dodala.