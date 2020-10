Zlomyseľné deti dali autistovi vypiť bielidlo: Chlapec bojoval o život v umelej kóme

LONDÝN - Staršie deti vraj dali Ronniemu Phillipsovi alkoholický nápoj zmiešaný s inou látkou - rodina má podozrenie na bielidlo. Autistického chlapca museli dostať do umelej kómy a dnes si kladie otázku: „Prečo si mi to urobil? Myslel som si, že sú moji priatelia.“

V prvom rade treba povedať, že Ronnie je teraz v poriadku a čoskoro bude môcť opustiť nemocnicu St. George v Londýne. Príbeh sa ale mohol skončiť aj inak. Život 12-ročného dieťaťa visel na vlásku niekoľko dní. Jeho matka Danielle Porterová išla so svojím prípadom na verejnosť „aby si ľudia uvedomili nebezpečenstvo alkoholu, drog a hlúpych hier“ a pochopili, čo sa môže stať „keď len jednoducho utečieš a necháš dieťa zomrieť,“ uviedla pre Sussex Live.

Fotografie, ktoré Porterová na klinike urobila, svedčia o tom, aká dramatická bola jeho situácia. Ukazujú 12-ročného mladíka na jednotke intenzívnej starostlivosti, ako z neho vedú káble, všade sú hadice, obklopený je strojmi na podporu života. „Teraz je hore, ale nedokáže pochopiť, prečo ho nikto nemá rád a prečo mu to urobili. Myslel si, že sú to jeho priatelia."

Ronnie skolaboval a staršie deti utiekli

Ronnie sa v piatok večer vykradol zo svojho domu v anglickom Crawley v západnom Sussexe so svojím mladším bratom Jimmym (11), zatiaľ čo jeho matka spala. Ako informuje správa Sussex Live, obaja chlapci sa údajne stretli so staršími deťmi. Podľa matkinho vyhlásenia vraj tieto dávali Ronniemu nápoj, ktorý bol údajne zmiešaný s bielidlom, aspoň to podozrenie Porterovej. Ronnie sa zrútil na ulici, staršie deti vraj utiekli.

Pomoc prišla až na druhý deň ráno, dovtedy - ako tvrdí jeho matka - Ronnie ležal na ulici. Jeho malý brat ho neopustil a volal o pomoc v domnení, že Ronnie je mŕtvy. Pre jedenásťročné dieťa to bol hlboko traumatický zážitok. Nakoniec sa o deti postarala žena a zavolala pohotovostného lekára. Teraz musí polícia zistiť, čo sa presne tej noci stalo a či deti skutočne dali Ronniemu na pitie bielidlo.

