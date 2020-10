Summit Európskej únie má presvedčiť Londýn o pevnom postoji Európanov k brexitu

BRUSEL - Lídri členských štátov Európskej únie, ktorí sa vo štvrtok poobede stretnú v Bruseli na dvojdňovom zasadnutí Európskej rady, sú odhodlaní vyjadriť svoju jednotu a rozhodnosť v otázke budúcich vzťahov so Spojeným kráľovstvom po brexite. Popri otázkach spojených s bojom proti klimatickým zmenám a koronakríze, to bude jedna zo zásadných tém summitu EÚ.

Predseda Európskej rady Charles Michel v pozývacom liste pre hlavy štátov a vlád uviedol, že téma brexitu bude prvým rokovacím bodom summitu, hneď po tradičnom úvodnom príhovore predsedu Európskeho parlamentu Davida Sassoliho. Michel spresnil, že na rokovania pozval aj hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, ktorý bude lídrov informovať o najnovšom vývoji rokovaní s Londýnom. "Je v záujme obidvoch strán, aby bola dohoda uzavretá pred koncom prechodného obdobia. To sa však nemôže stať za každú cenu. Nasledujúce dni sú rozhodujúce," uviedol Michel v pozývacom liste. Kľúčovými otázkami vo vzťahoch s Britániou sú zaistenie rovnakých podmienok pre všetkých, rybolov a správa vecí verejných.

Rokovania brzdia tri veľké témy: rybolov, záruky v oblasti konkurencieschopnosti, ktoré požaduje Londýn, a tiež spôsob riešenia sporov na základe budúcej dohody o partnerstve. Britský premiér Johnson v stredu večer telefonicky hovoril s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a s Michelom, pričom všetci traja lídri sa zhodli na nedostatočnom pokroku rozhovorov o urovnaní budúcich vzťahov, ktoré trvajú už niekoľko mesiacov. "Európska únia pracuje na dosiahnutí dohody, ale nie za každú cenu," uviedla Von der Leyenová po tomto rozhovore na svojom účte na Twitteri a dodala, že "je pred nami ešte veľa práce".

Podľa agentúry AFP možno očakávať, že lídri EÚ na summite vyzvú Barniera, aby zintenzívnil rokovania s britskou stranou s cieľom dospieť k dohode do konca októbra. Otázka klimatickej zmeny bude predmetom rokovaní lídrov v počas štvrtkovej pracovnej večere, keďže EÚ musí do konca tohto roka aktualizovať svoje ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2030. Európska komisia navrhla zníženie emisií o 55 percent oproti úrovniam z roku 1990, čo má pripraviť pôdu pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality EÚ v roku 2050. Európsky parlament však minulý týždeň vyzval na zníženie emisií do roku 2030 najmenej o 60 percent.

V piatok, druhý deň summitu, majú šéfovia štátov a vlád na programe debaty o vonkajších vzťahoch EÚ, hlavne s Afrikou, pretože sa pripravuje summit EÚ-Africká únia, a tiež spoločné opatrenia prijímané v súvislosti s koronakrízou, pričom von der Leyenová bude lídrov informovať o doterajšom stave prípravy dohôd o nákupe vakcín proti ochoreniu COVID-19.