V Paríži sa zapĺňajú KORONAVÍRUSOVÉ lôžka: Šéf nemocníc žiada sprísniť obmedzenia

Dodala, že v porovnaní s pondelkom ide síce o nárast počtu prípadov - o 8505 -, ale tento počet stále výrazne zaostáva za sobotňajším rekordom, keď francúzske úrady zaevidovali 26.896 ľudí s pozitívnym výsledkom testu na koronavírus SARS-CoV-2, i za nedeľnou bilanciou s 16.101 novými infikovanými. Za posledných 24 hodín pribudlo vo Francúzsku aj 117 úmrtí súvisiacich s koronavírusom SARS-CoV-2. Martin Hirsch, generálny riaditeľ verejného zdravotníckeho zariadenia AP-HP, ktoré v Paríži a metropolitnej oblasti spravuje 40 nemocníc, v utorok varoval, že jednotky intenzívnej starostlivosti v parížskych nemocniciach budú už na budúci týždeň zaplavené pacientmi s diagnózou COVID-19.

"Okolo 24. októbra bude na jednotkách intenzívnej starostlivosti minimálne 800 až 1000 pacientov s covidom, čo predstavuje 70 až 90 percent našej kapacity," upozornil Hirsch. Aj preto sa očakáva, že francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu v interview pre televízne stanice TF1 a France 2 príde s prísnejšími opatreniami na spomalenie nárastu počtu prípadov. "Je to nevyhnutné," zdôraznil Hirsch pre denník Le Parisien. Viacerí ministri francúzskej vlády sa tento týždeň vyjadrili, že je potrebné pripraviť sa na ďalšie sprísnenie reštriktívnych opatrení.

Zdôraznili však, že vláda sa chce za každú cenu vyhnúť celoplošnému výraznému obmedzeniu vychádzania, aké vo Francúzsku platilo už na jar. Predpokladá sa, že tento zákaz by mal platiť skôr lokálne, a to vo viacerých veľkých mestách, ktoré zápasia s prudkým nárastom počtu infikovaných. Po mesiaci strávenom v kóme a viac ako dvoch mesiacoch liečenia sa v utorok do svojej lavice vo francúzskom parlamente, Národnom zhromaždení, vrátil poslanec za Republikánov (LR) Jean-Luc Reitzer. Reitzer je vo Francúzsku označovaný za poslanca, ktorý sa ako prvý nakazil koronavírusom nového typu. Jeho kolegovia ho v zasadacej sále vítali potleskom.