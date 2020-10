Nepoučiteľný šachový podvodník: Chcel sa zúčastniť turnaja pomocou finty

Rausis sa normálne zaregistroval pod menom Isa Kasimi. Nikto si nič nevšimol, pretože neskôr si dal na tvár rúško, čo je v dnešnej dobe normálne. Na turnaj išiel s tým, že nemá žiadny rating, píšu Lidovky.cz. Lenže sa prerátal, pretože ho spoznal lotyšský veľmajster.

Arturs Neikšans na Facebooku v sobotu napísal: "V malom mestečku Valka, kde som sa narodil, bol usporiadaný memoriál Vsevolodsa Dudzinskisa, môjho prvého šachového trénera. Turnaj bohužiaľ začal nepríjemným incidentom. V priebehu tretieho kola som si všimol, že v turnaji inkognito hrá notoricky známy Igors Rausis, ktorému FIDE zakázala účasť v turnajoch na šesť rokov. Mal na sebe rúško a hral na nižších stoloch pod menom Isa Kassia, preto som si ho nevšimol skôr."

Potom situácia nabrala rýchly spád. Neikšans spolu s ďalšími hráčmi Rausisa konfrontoval, nepomohol mu ani doklad s iným menom. Rausis napokon turnaj pod tlakom opustil.

Igors Rausis je lotyšský šachový veľmajster. Hrával pod českou aj bangladéšskou vlajkou. Roky udivoval svojimi výkonmi. Napriek svojmu dôchodkovému veku na šachovom rebríčku stále stúpal. Kolegovia ho aj podozrievali, či nepodvádza, ale nikdy sa to nepodarilo dokázať. Minulý rok sa situácia otočila, keď Rausisa nafilmovali na toalete, ako si hľadá možnú taktiku prostredníctvom mobilného telefónu.

Banned For Cheating, Igors Rausis Enters Tournament Under Different Name



Igors Rausis, who was banned from FIDE rated tournaments and stripped of his GM title after he was caught cheating, played in a rapid tournament in Latvia under a new name. Story:https://t.co/DuGvnLlsjn