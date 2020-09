VIDEO Na D1 kamionista Milan zošrotoval auto s rodinou, nik neprežil: Ľudí rozzúril krok mužovho kamaráta

BRNO – Do reťazovej nehody na diaľnici D1 pri Brne sa zapojilo šesť áut. Zavinila ju zrejme Milanova nepozornosť, ktorý viedol kamión. On, ani ročný chlapček so svojou mamou Janou (†32) tragédiu neprežili. Po niekoľkých dňoch svojim zraneniam v nemocnici podľahla aj ženina matka (†62). Milanovi kamaráti sa rozhodli podať pomocnú ruku jeho rodine a na sociálnej sieti vyhlásili verejnú zbierku. Ľudia však v komentároch zúria.

Hromadná nehoda na 188. kilometri diaľnice D1 pri Brne v smere na Ostravu si vyžiadala štyri životy. V horiacom aute medzi dvoma kamiónmi zomrel ročný chlapček so svojou mamou Janou (†32). „Bol som v tej kolóne pred horiacim kamiónom. Najhorší zážitok v živote. Matka toho dieťaťa prosila, aby som to dieťa vytiahol z auta. Nič som nemohol spraviť, celé auto bolo v plameňoch. Nikdy na to nezabudnem,“ povedal svedok tragédie pre CNN Prima News.

V aute sedela aj ženina matka (†62), ktorá bola vo vážnom stave prevezená do brnenskej nemocnice. Žiaľ, po niekoľkých dňoch svojim zraneniam podľahla. „Je to strašná tragédia. V nemocnici zomrela jej maminka, ktorá bola v tom horiacom aute s ňou. Jeden okamih vám zmení život, ani neviete ako,“ uviedla na twitteri Janina susedka Lenka.

Čo sa stalo?

K havárii malo dôjsť tak, že kamión narazil zozadu do auta. „To spustilo reťazovú reakciu, do ktorej sa zapojilo šesť áut. Príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania,“ uviedol policajný hovorca Bohumil Malášek. Kamionista Milan zomrel.

Ako informoval denník Blesk, jeho priatelia sa na sociálnej sieti Facebook lúčia s kamarátom a kolegom. „Čím začať. Snáď tým, ako veľmi ma to mrzí a ako nám tu chýbaš. Bol si veľmi dobrým kamarátom, ktorý ma toho aj za krátku dobu veľa naučil a pomohol mi,“ okomentoval Tomáš s tým, že sa rozhodol pomôcť jeho blízkym v tejto ťažkej situácii. „Rozhodol som sa, že založím transparentný účet, kde každá koruna poputuje k tvojej rodine,“ dodal muž a pridal aj číslo účtu.

Tomášov príspevok zdieľalo viac než dvesto ľudí a mnohí v komentári sľúbili pomoc. Našli však aj takí, ktorí nechápu, prečo by mali posielať peniaze rodine niekoho, kto zavinil tragickú nehodu. „A kto pomôže ostatným pozostalým? Ja som vždy pre nejakú pomoc, ale tu to, bohužiaľ, vyzerá tak, že kolega sa zrejme nevenoval šoférovaniu a dopadlo to tak, ako to dopadlo. A spolu s ním zomreli ďalší traja ľudia,“ uviedol v komentári Vojta. „Ospravedlňujem sa, ale to je ten pán vodič, ktorý zabil matku s ročným dieťaťom? Na jeho rodinu sa vypisuje zbierka? To ako vážne,“ napísal Ján.