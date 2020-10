Michal z odťahovky videl tragédiu na D1 naživo: Ohnivé peklo nedalo Jane (†32) so synčekom (†1) šancu na prežitie

Keď Michal P. (46) spolu so svojimi kolegami na diaľnici D1 v Ostrovačiciach riešili zrážku troch áut, vodičov upozorňovali výstražné svetlá, aby znížili rýchlosť a zvýšili opatrnosť.

Kamionista Milan však vpálil zozadu do auta, čo podľa polície spustilo reťazovú reakciu, do ktorej sa zapojilo šesť áut. „Český kamión v plnej rýchlosti narazil zozadu do návesu Rumuna, ktorý viezol plasty. Vybuchlo to, ohnivá guľa,“ spomína na nehodu pre Blesk.cz Michal z odťahovky.

Kamionista zomrel. Neprežila ani trojčlenná posádka mercedesu - vodička Jana (†32) so synom (†1) a podľa všetkého ženina matka, ktorá zomrela po prevoze do nemocnice. Ich auto stálo pri zvodidlách vpravo od kamiónov a zachvátil ho požiar. „Plamene pohltili aj auto. Spolujazdkyňa sa zázrakom dostala von, maminka s dieťaťom nie. Šlo to strašne rýchlo, pri takom požiari nebola šanca na prežitie,“ konštatoval s hrôzou Michal. „Nikomu by som neprial pohľad do auta, v ktorom zhoreli ľudia. Je to depresívne, skľučujúce. Napriek tomu musíte ďalej robiť svoju prácu, uvoľniť diaľnicu, aby kolaps čo najskôr skončil,“ dodal.

Zdroj: Týdeník Policie

O bezmocnosti hovorí aj svedok tragédie. „Bol som v tej kolóne pred horiacim kamiónom. Najhorší zážitok v živote. Matka toho dieťaťa prosila, aby som to dieťa vytiahol z auta. Nič som nemohol spraviť, celé auto bolo v plameňoch. Nikdy na to nezabudnem,“ povedal svedok pre CNN Prima News.

Odstraňovanie hromadnej havárie zabralo 12 hodín. „Všetko to bolo spečené s asfaltom na ceste, muselo sa to škrabať meter po metri. Jednoducho totálne mastná diaľnica,“ zhrnul profesionál Michal.

Zdroj: Týdeník Policie

Havária sa stala 23. septembra pred 11:00 na približne 188. kilometri diaľnice D1 pri Brne. Zrazili sa dva kamióny a štyri osobné autá. Traja ľudia zomreli pred príjazdom záchranárov, jedna osoba v nemocnici. Ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia. Celý deň sa tvorili kolóny. Premávka na diaľnici v smere na Brno bola obnovená okolo 23:15.