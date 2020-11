Súd odobril výstavbu najväčšieho tunela na svete: Historická stavba prepojí Nemecko a Dánsko

Osemnásťkilometrový tunel sa má otvoriť v roku 2029. Jeho výstavbu však skomplikovali právne prieťahy zo strany ochrancov životného prostredia i trajektových spoločností. Zatiaľ čo Dánsko už z výstavbou tunela začalo, práce na nemeckej strane sa pre pokračujúce súdne spory zastavili. Aj keď spolkový správny súd v Lipsku odmietol argumenty trajektových spoločností v súvislosti s výstavbou tunela, Európsky súdny dvor (ECJ) stále posudzuje ďalšie sťažnosti týkajúce sa tohto projektu. Utorkový verdikt nemeckého súdu je tak "historickým míľnikom", uviedol výkonný riaditeľ projektu Claus Baunkjaer.

Po dokončení bude tunel jedným z najväčších európskych projektov v oblasti infraštruktúry. Prechádzať má popod Baltické more a spojí nemecké prístavné mestečko Puttgarden a prístav v meste Rodby na dánskom ostrove Lolland. Tunelom bude viesť dvojkoľajová železničná trať a štvorprúdová diaľnica. Hodinu trvajúca cesta trajektom sa tak prejazdom cez tento tunel skráti na desať minút. Cesta vlakom z dánskej metropoly Kodaň do nemeckého mesta Hamburg potrvá týmto tunelom približne dve a pol hodiny. Cena tejto stavby sa odhaduje na 7,1 miliárd eur. Myšlienka spojiť Dánsko a Nemecko tunelom cez Fehmarnskú úžinu vznikla pred 30 rokmi, pričom sa pôvodne malo jednať o most.

Na rozdiel od iných podmorských tunelov, ako napríklad tunel pod Lamanšským prielivom, nemecko-dánsky tunel nebude ležať pod morským dnom. Namiesto toho sa na stavbu tunela použijú duté betónové prefabrikáty, ktoré sa majú ponoriť a umiestniť do výkopu vyhĺbeného na dne Baltického mora.