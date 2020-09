Summit EÚ posunuli o týždeň: KORONAVÍRUSOM sa nakazil Michelov ochrankár

"Predseda Európskej rady dnes (v utorok) zistil, že jeden z jeho ochrankárov, s ktorým bol začiatkom uplynulého týždňa v úzkom kontakte, bol pozitívne testovaný na koronavírus," uviedol Leyts. Pondelňajšie výsledky Michelovho testu na prítomnosť koronavírusu boli síce negatívne, no napriek tomu však musí šéf Európskej rady od utorka nastúpiť do povinnej karantény, ako to vyžadujú zákony platné v Belgicku, vysvetlil jeho hovorca.

Témou summitu EÚ majú byť okrem iného vzťahy EÚ s Tureckom a možné zavedenie sankcií voči Ankare. Ďalšími témami by mali byť vzťahy s Čínou, vývoj vnútorného trhu EÚ či aktuálna kríza v Bielorusku.