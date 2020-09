KORONAVÍRUS Európska únia si predobjednala 300 miliónov dávok vakcíny

BRUSEL - Európska únia podpísala zmluvu na nákup 300 miliónov dávok ešte neschválenej očkovacej látky proti novému druhu koronavírusu, vyvíjanej farmaceutickými spoločnosťami Sanofi a GlaxoSmithKline (GSK). Je to druhá takáto zmluva na zaistenie prípadnej vakcíny proti koronavírusu. Informácie priniesli v piatok britský denník The Guardian a tlačová agentúra Reuters.

Zmluvu oznámila v piatok dopoludnia v tweete komisárka EÚ pre zdravie Stella Kyriakidesová a označila ju za "ďalší krok bližšie k poskytnutiu bezpečnej a udržateľnej stratégie na vyvedenie (európskych) a (svetových) občanov z krízy".

Francúzska firma Sanofi a GSK zo Spojeného kráľovstva spolupracujú na vývoji rekombinantnej vakcíny na báze proteínu a dúfajú, že bude schválená na budúci rok. Za to, že Európska komisia bude financovať časť počiatočných nákladov, ktoré znášajú výrobcovia vakcíny, dostane EK právo na dávky, napísal Reuters. Dávky vakcíny budú kupovať jednotlivé krajiny EÚ.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Sanofi a GSK uzavreli už v júli aj zmluvu so Spojenými štátmi za 2,1 miliardy dolárov na 100 miliónov dávok vakcíny s predkupným právom na ďalších 500 miliónov dávok, ako aj zmluvu na dodanie 60 miliónov dávok do Spojeného kráľovstva. EÚ uzavrela svoju prvú zmluvu na prípadnú vakcínu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca, a to na 400 miliónov dávok. Firma ju vyvíja v spolupráci s Oxfordskou univerzitou.

EÚ vyčleňuje 150 miliónov eur na dopravu základných zdravotníckych potrieb

Európska únia poskytuje prostredníctvom nástroja núdzovej podpory 18 členským štátom a Spojenému kráľovstvu finančnú podporu vo výške 150 miliónov eur na dopravu základných zdravotníckych potrieb do Európy. Nástroj núdzovej podpory umožnil EÚ v období od apríla do septembra 2020 financovať dopravu nákladov vrátane osobných ochranných prostriedkov, liekov a zdravotníckeho vybavenia určených na záchranu života. Informovalo o tom v piatok tlačové oddelenie Európskej komisie.

Tento nástroj podporil napríklad dopravu spoločnej zásielky, ktorá obsahovala viac ako 1000 ton základných osobných ochranných prostriedkov do Česka a na Slovensko. V rámci tohto nástroja EÚ financovala aj dopravu viac ako 1000 ton osobných ochranných prostriedkov, ktoré zakúpil taliansky mimoriadny komisár pre núdzovú situáciu spôsobenú koronavírusom, a viac ako 400 ton ochranných okuliarov, jednorazových plášťov, rúšok a ochranných odevov do Litvy lietadlom a vlakom.

"Budeme naďalej pomáhať našim členským štátom EÚ, aby boli lepšie pripravené na boj proti pandémii koronavírusu. Financujeme dopravu základného zdravotníckeho materiálu v celej EÚ. Zásielky boli dodané tam, kde boli najviac potrebné, a pomohli tak jednotlivým vládam v úsilí o záchranu životov, ako aj o lepšie vybavenie nemocníc a zdravotníckych pracovníkov," uviedol komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.

Nástroj núdzovej podpory je založený na zásade solidarity

Týchto 150 miliónov eur je súčasťou finančnej podpory vo výške 220 miliónov eur sprístupnenej v apríli 2020 na podporu dopravy zdravotníckych potrieb na miesta, kde sú najviac potrebné, a to formou financovania dopravy zásielok núdzovej pomoci do členských štátov EÚ, prepravy pacientov medzi členskými štátmi EÚ alebo z členských štátov do susedných krajín, ak hrozí preťaženie zdravotníckych služieb, a prepravy zdravotníckeho personálu a mobilných zdravotníckych tímov medzi členskými štátmi EÚ a z iných krajín do EÚ.

Nástroj núdzovej podpory je súčasťou širšej pomoci EÚ, ktorá zahŕňa ďalšie nástroje, ako sú mechanizmus v oblasti civilnej ochrany vrátane rescEU, postupy spoločného obstarávania a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus, ako aj vnútroštátne úsilie členských štátov. Táto pomoc je súčasťou širšieho nástroja núdzovej podpory, ktorý bol aktivovaný 16. apríla 2020 a navrhnutý s cieľom posilniť úsilie členských štátov EÚ zamerané na boj proti pandémii koronavírusu. Rozpočet nástroja núdzovej podpory je 2,7 miliardy eur.

Bol navrhnutý tak, aby reagoval na potreby strategicky a koordinovaným spôsobom na európskej úrovni. Ako finančná zložka spoločného európskeho plánu na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu tento nástroj pomáha zmierňovať bezprostredné dôsledky pandémie a predvídať potreby súvisiace s ukončovaním opatrení a obnovou. Nástroj núdzovej podpory je založený na zásade solidarity a sústreďuje úsilie a zdroje na rýchle riešenie spoločných strategických potrieb. Ide o dôležitý európsky nástroj na podporu existujúcich vnútroštátnych a európskych opatrení reakcie s cieľom riešiť súčasnú mimoriadnu krízu v oblasti verejného zdravia.