Desivá smrť po kúpaní v jazere: Chlapcovi sa prežrala mozgom vražedná améba

Počas teplého letného dňa nie je nič lepšie ako sa osviežiť v chladnom jazere. Rovnako tak aj 13-ročný Tanner Lake Wall s rodinou. Po kúpaní prišiel šok: Chlapec ťažko ochorel a o niekoľko dní zomrel v nemocnici. Čo sa stalo?

Améba Naegleria fowleri: Chlapec zomrel na infekciu patogénom

Tanner prišiel na kliniku so silnými bolesťami hlavy, nevoľnosťou a vracaním, informovala stanica Fox News. Najskôr si jeho lekári mysleli, že má angínu, a bol prevezený do nemocnice v Gainsville na Floride. Tannerov otec Travis Wall povedal, že lekári im povedali: „Je nám ľúto, ale váš syn nemá bakteriálnu meningitídu, má parazitické améby a neexistuje žiadny liek.“ Ako sa neskôr zistilo, jeho syn chytil cez nos amébu Naegleria fowleri pri plávaní. Doslova si mu prežieralo cestu cez mozgové blany. O niečo neskôr upadol do kómy.

Tannerovi rodičia varujú pred smrtiacou amébou

Na amébu mohlo pritom zomrieť ešte viac ľudí. 50 ľudí plávalo v inkriminovanom sladkovodnom jazere na Floride. Po Tannerovej tragickej smrti teraz jeho rodičia varujú pred vražednou amébou a volajú po rozmiestnení výstražného znamenia pri jazerách, ktoré by varovalo pred nebezpečenstvom. Tiež je presvedčená, že o patogéne je potrebné informovať viac zdravotníckych pracovníkov.

Tieto príznaky naznačujú infekciu patogénom Naegleria fowleri

Dr. Aaron Glatt, riaditeľ divízie infekčných chorôb na Mount Sinai v južnom Nassau v New Yorku, pre Fox News uviedol: „Bohužiaľ, existujú zriedkavé správy o tejto veľmi závažnej infekcii spôsobenej touto voľne žijúcou amébou...Naegleria fowleri sa dostane do nosa a améba migruje do mozgu a spôsobí vážnu infekciu.“ Zvyčajne to končí smrteľne, pretože lekári objavia patogén často až po smrti.

Typickými príznakmi amébovej infekcie sú bolesti hlavy, nevoľnosť, zvracanie a horúčka. V ďalšom priebehu krk stuhne, pacient má halucinácie, záchvaty a môže upadnúť do kómy.