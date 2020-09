FOTO Summit lídrov V4: Premiéri sa dotkli viacerých tém, hovorili aj o pandémii KORONAVÍRUSU

Vytvoriť by chceli skupinu expertov V4. Poľský premiér Mateusz Morawiecki, predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, slovenský premiér Igor Matovič a český premiér Andrej Babiš o tom informovali po piatkovej vrcholnej schôdzke V4 v poľskom meste Lublin.

Premiéri podporujú slobodné voľby v Bielorusku

Lídri V4 sa zhodli, že podporujú slobodné voľby v Bielorusku a odmietajú akýkoľvek spôsob potláčania slobôd. Žiadajú tiež prepustenie politických väzňov. Bielorusku chcú podľa Morawieckeho v rámci strategického prístupu ponúknuť ekonomickú pomoc a spoluprácu, a to najmä v energetickej politike i na IT trhu. Morawiecki zdôraznil i potrebu rozvoja infraštruktúry. Diskutovať by v budúcnosti chceli aj o možnosti bezvízového styku medzi Bieloruskom a krajinami V4.

Lídri krajín V4 chcú, aby sa Bielorusi tešili z demokracie a slobody, no ako podotkol Morawiecki, musí to byť suverénne rozhodnutie bieloruských občanov. Babiš považuje za dôležité prerokovať situáciu v Bielorusku na Európskej rade. "Základom sú slobodné voľby. Nemôžeme Bielorusom vnucovať naše návrhy a orientáciu. Musíme sa vyvarovať ukrajinského scenára. Bielorusi musia sami rozhodnúť o svojej budúcnosti," poznamenal Babiš.

Plynovod Nord Stream 2 (Severný prúd 2) nazval poľský premiér projektom, ktorý "poškodzuje bezpečnosť Európy a mal by byť zastavený". "Európska únia musí byť z hľadiska energetických zdrojov nezávislá. Tento projekt narúša túto nezávislosť," konštatoval Morawiecki.

Hovorili aj o koronavíruse

Premiéri hovorili aj o pandémii nového druhu koronavírusu. Predseda maďarskej vlády očakáva, že druhá vlna pandémie bude veľmi agresívna. "Počet prípadov vo svete i v Európe sa zvyšuje. Rýchlosť a reakčné časy vlád budú kľúčovým faktorom," podotkol Orbán. V rámci V4 sa preto lídri dohodli, že vytvoria mechanizmus, ktorý umožní diskutovať a koordinovať opatrenia z hodiny na hodinu.

Babiš kritizoval skutočnosť, že v rámci Európskej únie epidemiológovia medzi sebou nekomunikujú a následkom toho sú rôzne rozhodnutia. Víta preto, že sa takáto platforma vytvorí zatiaľ aspoň na úrovni krajín V4. Premiéri sa zároveň zhodli na tom, že počas pandémie treba chrániť aj ekonomiky krajín. Vyhnúť sa chcú takzvanému lockdown scenáru.

Predsedovia vlád V4 rokovali aj o narastajúcom napätí vo východnom Stredomorí, vyvolanom spormi medzi Tureckom a Cyprom ohľadom teritoriálnych vôd. Rozoberali tiež situáciu v Číne a akým spôsobom by sa mohli zlepšiť obchodné vzťahy V4 s touto krajinou.

Matovič sa stále cíti nováčikom medzi premiérmi V4

Premiér SR konštatoval, že sa stále cíti nováčikom medzi premiérmi V4. "Čím ďalej, tým viac mám však pocit, že zoskupenie V4 je veľmi dôležité a môže byť aj lídrom v niektorých témach," povedal Matovič.

V súvislosti s tragickým úmrtím slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku v roku 2018 slovenský premiér uviedol, že keby sa to stalo v jednej z krajín V4, už by bol zvolaný mimoriadny samit EÚ. Pripomenul, že Slovensko žiada od Belgicka urýchlené a objektívne vyšetrenie prípadu. Tragédiu však Slovensko podľa neho nechce zneužívať.