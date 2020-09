VIDEO Škandálne správanie aeroliniek: Bábätko nemalo rúško, tak zrušili celý let

Otec rodiny Safwan Choudhry potvrdil pre stanicu BBC, že letušky požadovali, aby mali nasadené rúška obe jeho deti a vysvetlil, že zastávajú politiku nulovej tolerancie. Rodičia však chceli, aby ich staršia dcéra dojedla desiatu.

Personál im teda oznámil, že nezatvorí dvere lietadla, kým obe deti nebudú mať rúška nasadené. Po dohadoch si staršia dcéra rúšku nasadila. Mladšia - 19-mesačné dievčatko sa však vzpieralo a nechcelo si rúško dať nasadiť. Došlo to až tak ďaleko, že začalo od stresu vracať, uviedol Choudhry.

Choudhry bol tiež šokovaný agresivitou palubného personálu. Ten bol agresívny, vyhrážal sa im, že môžu skončiť vo väzení. Rodine sa už chytala lietadlo opustiť, ale potom zistila, že rúška sú povinné až od dvoch rokov.

Spoločnosť však tvrdí niečo iné: "Kvôli tomu, že rodičia nesúhlasili nasadiť rúšku staršiemu dieťaťu, ktoré malo viac ako dva roky, naša posádka informovala rodičov, že musia dodržiavať nariadenia. Naša posádka požiadala o prítomnosť úradov po tom, ako klienti odmietli splniť vnútorné nariadenia úradu pre dopravu a odmietli opustiť lietadlo."

Earlier today my family endure the most horrific & dehumanizing treatment onboard @WestJet plane. My wife was threatening to be arrested & forcibly removed unless my daughters, 3 yrs & 19 months would wear a mask. While my 3yrs wore her mask, the 19 months old was hysterical. pic.twitter.com/MHnaTnKgCU