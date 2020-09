Sexujte iba s rúškami, odporúča šéfka kanadského úradu pre zdravie: Potom zašla ešte ďalej

„Nebozkávajte sa, všeobecne sa vyhýbajte akejkoľvek forme kontaktu s tvárou - a počas sexu noste masku.“ To je odporúčanie riaditeľky kanadského orgánu pre zdravotníctvo Theresy Tamovej, ako informujú kanadské noviny The Globe and Mail.

Šanca na chytenie koronavírusu prostredníctvom telesných tekutín, ako sú spermie alebo vaginálna tekutina, je síce nízka. Ale sex s novými partnermi vždy prináša riziko kontaktu s vírusom. Najmä pri blízkom fyzickom kontakte, vysvetlil Tamová.

Aby ste minimalizovali riziko, stojí za to vopred skontrolovať príznaky u seba aj u svojho nového partnera. Avšak: „Najmenšie riziko infikovania je zostať sám,“ povedala Tamová a ešte doplnila: „Sexuálne aktivity s najmenším rizikom sú tie, ktorých sa zúčastňujete iba vy.“

Neohrozujte pokrok

Sexuálna pohoda je dôležitou súčasťou všeobecného zdravia, je si vedomá hlavná lekárka Kanaďanov. „Kanaďania nájdu spôsoby, ako sa stať fyzicky intímnymi, bez toho, aby to ohrozilo pokrok, ktorý sme dosiahli v boji proti vírusu.“

Kanada zaznamenala k 1. septembru 129 425 prípadov nákazy a 9 132 úmrtí. Počet nových hlásených prípadov sa v poslednej dobe denne mierne zvyšuje.

New York vydal podobné varovanie

Na začiatku pandémie vytvoril newyorský zdravotnícky úrad pokyny, ako sa vyhnúť koronavírusovej infekcii počas sexu. Treba sa napríklad vyhnúť skupinovému sexu. Úrad tiež poukázal na toto: „Vy ste váš najbezpečnejší sexuálny partner.“