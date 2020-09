KORONAVÍRUS WHO vyzýva vlády, aby viedli dialóg s ľuďmi protestujúcimi proti obmedzeniam

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala v pondelok vlády, aby viedli dialóg s ľuďmi protestujúcimi proti pandemickým obmedzeniam a počúvali ich obavy. WHO zároveň zdôraznila, že protestujúci musia pochopiť, že nový koronavírus je nebezpečný. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na otázky novinárov o najnovších protestoch proti pandemickým obmedzeniam v množstve krajín odpovedal, že je dôležité "počúvať, čo ľudia žiadajú, čo ľudia hovoria". "Mali by sme sa zapojiť do poctivého dialógu," povedal novinárom. Zdôraznil, že demonštranti majú napriek všetkému zodpovednosť postarať sa o to, aby boli protesty bezpečné. "Koronavírus je skutočný. Je nebezpečný. Prenáša sa rýchlo a zabíja," uviedol šéf WHO. Zároveň naliehavo doplnil, že "musíme urobiť všetko, aby sme ochránili seba a ochránili ostatných".

Nemecká polícia v sobotu zastavila berlínsky pochod desaťtisícov ľudí stavajúcich sa proti pandemickým obmedzeniam. Išlo o najväčší z viacerých európskych protestov proti nariadeniam nosiť rúška a proti ďalším obmedzeniam v živote ľudí, ktoré majú zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2. Niekoľko stoviek berlínskych protestujúcich potom večer preniklo cez zátarasy a policajný kordón a pokúsilo sa vtrhnúť do nemeckého parlamentu. Dostali sa len na vrchol schodiska, odkiaľ ich vytlačili policajti. Správanie demonštrantov odsúdila nemecká kancelárka Angela Merkelová ako "hanebné".

Šéf WHO pre núdzové situácie Michael Ryan o protestoch povedal, že "epidémie a núdzové situácie vyvolávajú silné emócie a akceptovanie opatrení je vždy veľmi, veľmi problémová vec". "Je veľmi dôležité, aby vlády nereagovali prehnane na ľudí protestujúcich proti opatreniam," vysvetľoval Ryan na online brífingu. "Je naozaj dôležité urobiť jedno - vstúpiť do dialógu s týmito skupinami," dodal. Tedros tiež vyjadril pochopenie pre rastúcu frustráciu, ktorú cítia ľudia, lebo musia znášať obmedzenia už osem mesiacov. "Chápeme, že ľudia sú unavení a túžia po svojich pôvodných životoch. Chápeme, že krajiny chcú dosiahnuť, aby ich spoločnosti a ekonomiky znovu fungovali," dodal. WHO ako zdravotnícka agentúra OSN "plne podporuje snahy znovu otvoriť ekonomiky a spoločnosti..., ale chceme vidieť, že sa to robí bezpečne", zdôraznil Tedros.